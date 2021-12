La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, elevó el tono del Ejecutivo contra el líder del Partido Popular, Pablo Casado, a quien acusó de que su posicionamiento político, "resta a España, a sus instituciones y a su calidad democrática".

Rodríguez, que hasta ahora había intentado evitar la crítica en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros contra el primer partido de la oposición, este martes no ahorró reproches a la postura de Casado. Así, afirmó que "para el señor Casado todo vale en política y todo suma, pero eso no es así". Y añadió que no comprende la actitud ni el comportamiento del presidente del Partido Popular. "Estamos viendo a un PP y un señor Casado que creo que no lo reconocen ni sus propios votantes".

La respuesta de la ministra Portavoz vino precedida de una pregunta sobre el llamado 'caso Canet" y el conflicto lingüístico en Catalunya. A este respecto, Isabel Rodríguez insistió en que "no se puede utilizar la riqueza de nuestro país para dividir" y aseguró que "los colegios son espacios de convivencia".

La ministra Portavoz no quiso entrar en el detalle de la decisión de la Generalitat de poner dos profesores por aula afectadas por la sentencia, pero indicó que el Gobierno respalda cualquier actuación que haga cumplir la ley y lo que ha marcado la sentencia.

Ante la actitud de Casado, la ministra reivindicó la buena política, y quiso hacer un llamamiento para que el PP vuelva "al sosiego, a escucharnos y atendernos, porque es lo que quiere la ciudadanía española", dijo.

El Gobierno se remite a las palabras de Sánchez en las que pidió que el rey emérito dé explicaciones

En cuanto a la posible vuelta de Juan Carlos I a España ha sido una semana más otro de los temas tratados en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Preguntada por esta cuestión, la ministra Portavoz se ha remitido a las palabras que dijo en la madrugada del jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defendió que el rey emérito debería dar explicaciones ante la ciudadanía.

Rodríguez ha repetido que la decisión sobre el regreso del monarca, huido en Emiratos Árabes, le corresponde a la Casa Real; en este sentido, ha sido preguntada sobre si el Ejecutivo no intervendría en decisiones como la eventual elección de la vivienda donde residiría Juan Carlos I si finalmente opta por volver. "No puedo darle más información que la que ya les he dicho hasta ahora. Respetaremos cualquier decisión que adopte Casa Real", ha respondido.