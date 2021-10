La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, puso fin a las informaciones que apuntaban que uno de los objetivos del Gobierno era aborda una reforma Constitucional en esta legislatura o, incluso, hacer un referéndum para consultarlo con la ciudadanía, descartando ambas posibilidades.

Isabel Rodríguez dijo que no es un asunto nuevo que el Gobierno quisiera impulsar una reforma constitucional, recordó que ya ha habido comisiones en el Congreso abordando este asunto, pero reconoció que el camino está totalmente cortado: "Es un momento muy complicado y las mayorías son casi imposibles".

La ministra Portavoz indicó que "hay que ser realistas, y las fuerzas parlamentarias no están por la labor". Y, por ello, indicó que no parece estar en la intención del Gobierno plantear o forzar la reforma constitucional, más allá de aspectos muy puntuales, aunque defendió que "sería positiva para dar cabida al sentimiento de una generación que no participó en la votación de la Constitución en 1978", dijo.

En este sentido, Rodríguez recordó que ni si quiera ha habido acuerdo para reformar la Carta Magna para que se modifique la Constitución que, en su redacción actual, se refiere en su artículo 49 a esas personas como "disminuidos" por el veto de PP y Vox.

Se ve imposible abordar una reforma constitucional real sobre el modelo de Estado o el modelo territorial

Por ello, desde el Gobierno se ve imposible abrir el melón de Carta Magna para abordar otros temas más conflictivos como el modelo de Estado o el capítulo VIII de la Constitución, en torno al modelo territorial, porque no hay ni la más mínima posibilidad de alcanzarse las mayorías necesarias para que prosperaran cualquier modificación en estos aspectos.

Por otra parte, en su primera comparecencia en el Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, PIlar Llop, y aseguró que el Gobierno no va a plantear ninguna reforma que afecte al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que dicha propuesta deber partir de las Cortes Generales.

Llop no quiso especular más sobre cómo va la renovación de todos los órganos institucionales que faltan por renovar ni sobre la negociación del CGPJ, pero insistió en la necesidad de cerrar cuanto antes un acuerdo en todos los organismos que quedan pendientes.