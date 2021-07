En el Gobierno tienen claro que el objetivo es legislar y avanzar en la agenda social para frenar el crecimiento de la derecha y de la ultraderecha (disparada en las encuestas desde hace algo más de un mes). Y parece que el punto de inflexión para buscar este objetivo fue el resultado de las elecciones autonómicas de Madrid, en las que el PP derrotó a la izquierda con un resultado abultado y en un contexto de participación histórica.

Una prueba de ello es que el Consejo de Ministros de este martes fue una avalancha de iniciativas legislativas de gran calado político y social: acuerdo de pensiones con los agentes sociales tras más de una década; pacto histórico para acabar con los interinos en la Administración Públicas; la ley bandera del feminismo como es la ley de Libertad sexual y la ley de las startups para impulsar a las pequeñas empresas, y que no sólo se beneficien las grandes con los fondos que lleguen de la UE.

Tal cúmulo de iniciativas provocó hasta problemas por ver quién se tenía que sentar en la mesa de las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros para explicar cada una de ellas. Finalmente, fue la ministra portavoz, María Jesús Montero y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño.

¿Quién da la rueda de prensa?

La explicación oficial de la Secretaría de Estado de Comunicación es que la ley de libertad sexual ya llegaba en "segunda vuelta" para su aprobación; el acuerdo de pensiones se había firmado unos días antes por el propio presidente del Gobierno y ya se conocía; y la ley de interinos también se había dado a conocer por el Gobierno y los agentes sociales. "Y la ley de ecosistemas de empresas emergentes era la cuestión que necesitaba más explicaciones, al ser un tema menos conocido", afirmaron fuentes del Ejecutivo. No obstante, también precisaron que quien quisiera ver en esta decisión querer dar más protagonismo a Calviño, "sencillamente, se equivoca", aseguran.

De hecho, parece que no hubo conflicto interno. Desde el Ministerio de Igualdad no pusieron ningún reparo a que Irene Montero no se sentara en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y desde la propia Moncloa se informó del vídeo que distribuyó la ministra explicado la ley y, además, se organizó un briefing para explicar los detalles del proyecto. José Luis Escrivá es posible que agradeciese hasta no estar y Miquel Iceta no hace batalla de estas cosas. La ministra Portavoz, María Jesús Montero, explicó por los tres las propuestas aprobadas.

Pero más allá de política comunicativa puntual, el Gobierno lleva semanas con una actividad legislativa trepidante, que hace que se le acumulen los temas. De hecho, algunas fuentes apuntan que la ley de memoria histórica que lleva la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se ha aplazado una semana más, aunque está prácticamente concluida, y se presentará el próximo martes por la acumulación de asuntos esta semana.



"La legislatura comienza ahora"

Desde Unidas Podemos siempre se deslizó que los malos resultados de la izquierda en la Comunidad de Madrid tenían que ver, entre otros factores, con la tibieza del Gobierno en algunas medidas sociales (teniendo en cuenta que, además, la pandemia del coronavirus tiró por la borda todo un año de gestión).

La vicepresidenta tercera de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió entonces que avanzar en la agenda social y en la protección de los más vulnerables era la mejor manera de frenar los discursos del odio y a las derechas, y vaticinó que la "legislatura comienza ahora". Desde entonces, Díaz logró desbloquear con el presidente del Gobierno la ley 'trans', y en el Ejecutivo han pisado el acelerador legislativo para impulsar medidas como la bajada del IVA de la luz.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó ante su partido en el último Comité Federal del PSOE las iniciativas legislativas que se habían sacado adelante pese a la pandemia, y avanzó que se intensificaría en esta línea.

Más allá de este Consejo de Ministros, en el que se han resuelto buena parte de las iniciativas que se querían aprobar antes del verano, quedan pendientes algunas medidas muy importantes. Este es el caso de la ley estatal de vivienda que en este momento negocian el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales, una ley que lleva negociándose desde enero y que no ha salido adelante debido a las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos en materia de regulación de alquileres.

Todavía quedan varios Consejos de Ministros por celebrarse antes del parón estival de agosto, pero, al menos de momento, parece complicado que la ley de vivienda pueda traducirse en un proyecto de ley antes de que acabe el verano.