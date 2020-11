La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en que el objetivo del Gobierno es llegar a acuerdo con la mayor parte de los grupos parlamentarios que no apoyaron las enmiendas a totalidad para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y, en este sentido, pidió que "no predominen los vetos cruzados", dijo.

Por ello, Montero, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, indicó que el Gobierno está abierto a la negociación para aceptar algunas de las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, "y esperemos llegar a un acuerdo cediendo en algunas cuestiones", indicó.

En este aspecto, abrió la puerta a negociar con Ciudadanos su propuesta del Diesel y, al ser preguntada por una enmienda conjunta presentada por Unidas Podemos, Bildu y ERC para impedir los desahucios, Montero dijo que la desconocía pero abrió la puerta a estudiarla.

La portavoz volvió a indicar que la obligación del Gobierno es sumar y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y, ante las numerosas preguntas en torno al apoyo de Bildu, Montero indicó que se ha reunido en una sola ocasión con la formación aberzale para debatir, única y exclusivamente, de los Presupuestos Generales del Estado, "con un partido político que tiene una representación legal y política", dijo.

La ministra recordó que "ETA fue derrotada hace ya más de diez años" y que no tiene sentido incorporar otras circunstancias a este debate como la situación de los presos etarras. No obstante, la ministra recordó que no hay todavía nada cerrado con Bildu y que aspiran a tener muchos más apoyos.

La también portavoz del Gobierno insistió una y otra vez en que el objetivo del Gobierno es sumar y, en su opinión, son unos Presupuestos tan particulares que debían reunir el apoyo del cien por cien de la Cámara Baja. Por ello, en referencia a PP y Vox, lamentó que algunas formaciones políticas, "tengan más interés en el regate corto e intentar desgastar al Gobierno", afirmó.

Lo que sí expresó la ministra de Hacienda es que el objetivo del Gobierno sigue siendo aprobar los Presupuestos Generales del Estado antes de final de año, lo que puede ser posible una vez que el Congreso ha fijado la fecha del último debate -una vez que regrese el proyecto del Senado- para el próximo 29 de diciembre.

