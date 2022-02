Consideraciones sobre la reforma laboral

A veces en la izquierda tenemos la gracia en el trasero. Ha habido mucho cachondeo estos días en las redes sociales con el error del diputado extremeño del PP que votó a favor de la reforma laboral el jueves. Las bromas sobre su aspecto, compañeros, no tienen ni puñetera gracia. Nosotros no somos como la gentuza de la ultraderecha que utiliza el físico para atacar a sus enemigos. Punto.

Pero es que además hubo otras bromas que no demostraron mucha lucidez política. Circuló un meme que unía el rostro del ya inmortal alcalde extremeño al de Marx, Engels y Lenin como padre de la clase obrera. Ciertamente Desternillante.

Varias consideraciones. La primera. ¿Os imagináis qué habría pasado si el buen señor hubiera votado con destreza? Yolanda lo había dejado dicho en el Salvados. ¿Alguien duda de qué habría pasado si hubieran tumbado la medida que la propia vicepresidenta definió como lo más importante? El mejor activo electoral de UP estuvo en manos de la derecha que, evidentemente, entró a matar cuando vio hueco. El tamayazo no fracasó por la inteligencia de la izquierda, sino porque la derecha falló un remate a puerta vacía.

Segunda consideración. Como dice Rickwaert en Baron Noir "cuando uno lucha acepta la victoria, no la desprecia". Pero no nos podemos mentir a nosotros mismos. La reforma laboral no es el resultado del poder organizativo y movilizador de los trabajadores en España y de que UP ganara las elecciones y tuviera mayoría absoluta. La reforma es el resultado de una correlación de fuerzas endiablada en la que ni CCOO ni UGT están en su mejor momento y en la que UP solo dispone de 34 diputados y un equipo ministerial con gran capacidad negociadora y mucha preparación técnica. Enfrente la patronal, las derechas políticas y mediáticas y el propio PSOE. Esto no lo pueden decir UP ni los sindicatos pero yo sí. Y digo la puñetera verdad. ¿A favor de quien creéis que trabajaron Pedro Sánchez y Calviño? ¿A favor de los sindicatos o a favor de la CEOE? No hace falta que conteste ¿Verdad?

Tercera consideración. ¿Es normal que la gente de UP esté enfadada con lo que ha dicho ERC? Sí y la prueba es que si comparamos el tono de ERC con el de Bildu llegamos a la conclusión de que quizá ERC podría haber sido más constructiva. Pero pregunto ¿Quién gana con el hecho de que las diferentes izquierdas estén a hostias entre ellas? Creo que los argumentos de UP son más sensatos, pero yendo de piquete con 14 añitos aprendí a corear una consigna: "la división trabaja pal patrón". Y al final no importa quién tenía razón y quién no, sino las alianzas que tienes para hacer políticas de izquierdas.

Cuarta consideración. La división trabaja pal patrón. Leeréis estos días en muchos medios, también en medios supuestamente progresistas, páginas y páginas sobre las peleas en la izquierda y sobre diferencias en UP. Los sembradores de cizaña harán su trabajo con profesionalidad y eficacia. Y como siempre habrá buenos y malos en el relato. Echad la vista atrás y reflexionad. La división trabaja pal patrón y los patrones son los dueños de muchos periódicos y muchas televisiones.

Una conclusión para acabar. El PSOE dijo que no se podía tocar ni una coma del pacto y no dejó ningún margen a Trabajo para negociar. Esto en UP no lo pueden decir pero yo sí. Y es la puñetera verdad. El diálogo social está muy bien pero en democracia las leyes las deciden los representantes de la soberanía. Eso lo saben los sindicatos y la patronal. Y si no tienes mayoría absoluta hay que buscar apoyos. El PSOE se salió con la suya, como en Murcia, buscando apoyos por la derecha y el resultado podría haber sido catastrófico. Pero ojo, esto al PSOE no le afecta tanto. Esto a quien hace daño es a la izquierda.