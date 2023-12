La Constitución, la unidad de España y una mejor financiación centran los discursos de los presidentes autonómicos del PP

Los discursos de fin de año de los presidentes autonómicos se han convertido en una tradición. Muchos se estrenan este año tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, donde se produjo un cambio de poder en muchos territorios. El PP gobierna en 11 comunidades autónomas y participa en el Gobierno de otra, Canarias.

Aunque todavía no se han retransmitido -casi todos lo harán esta noche, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, e Íñigo Urkullu, en el que será su último como Lehendakari-, algunos ya lo han hecho entre el sábado y este domingo. La defensa de la Constitución, la unidad de España, la igualdad entre los españoles y una mejor financiación para sus territorios centran los mensajes de los presidentes autonómicos del PP, pero también del socialista Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Todos, además, han destacado su gestión y han presumido de los servicios públicos de sus respectivos Gobiernos.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, a apelado este domingo a la Constitución como marco de convivencia y de garantía del "bien común frente al egoísmo excluyente" y ha afirmado que sin los principios de la Carta Magna "no hay garantías para seguir avanzando de manera pacífica y armónica". El presidente ha afirmado que hoy estos principios constitucionales están "en peligro" y ha ofrecido las "ideas claras y principios firmes" que Castilla y León "asume desde su mismo origen".

En una línea similar se ha expresado Marga Prohens, presidenta de Illes Balears. Prohens ha señalado Govern defenderá "con todos los medios a su alcance" la igualdad de los españoles y la separación de poderes consagradas en la Constitución. También ha prometido que será reivindicativa ante el Gobierno central para exigir "una financiación justa" para las islas y autonomía fiscal "frente a los intentos de centralismo armonizador".

Desde Castilla-La Mancha, Emiliano García Page ha asegurado que levantará la voz para que "no hablen sólo los que quieren romper la Constitución". "Me va a tocar a mí, y no solo, a mucha más gente... defender con fuerza nuestros propios derechos, los derechos que tenemos como españoles, (...) derechos que algunos quieren literalmente vulnerar". El presidente de Castilla-La Mancha también ha dicho que desea para 2024 "una España más igual y cohesionada", que "gane en certidumbre y confianza" y en la que acaben los "momentos difíciles" que se viven en la política nacional, donde el exceso de "ruido" y de "frentismo" dificulta el entendimiento.

En Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha advertido de los "riesgos que amenazan el marco constitucional que amparó el progreso de Galicia" y ha afirmado que la "igualdad entre ciudadanos" es algo que "jamás" debería estar "en negociación". "Existen riesgos que amenazan el marco constitucional que durante todo este tiempo amparó el progreso de Galicia", ha apostillado el presidente gallego.

La igualdad también ha estado en el centro del mensaje del presidente murciano, Fernando López Miras. "No vamos a tolerar que se quiebre la igualdad entre territorios y ciudadanos, un principio esencial de la democracia. Y estaremos frente a cualquier decisión que discrimine al millón y medio de murcianos", ha dicho Miras.

Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, ha reclamado al Ejecutivo central una nueva financiación autonómica que sea "justa, solidaria y adecuada". En su discurso de año nuevo, Azcón ha advertido también de que "en ningún caso" va a permitir que "los vergonzosos pactos del Gobierno central con el independentismo" releguen a los aragoneses como "españoles de segunda".

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, también ha llamado a la "igualdad" entre todos los españoles, advirtiendo que dividir a la gente "es el camino más corto para acabar con el progreso y el bienestar". "La polarización y los muros debilitan a la sociedad. Somos más fuertes cuando estamos unidos", ha apostillado.

En su mensaje de Navidad, retransmitido este domingo, 31 de diciembre, desde el Parque Nacional de Doñana, Moreno Bonilla ha aseverado que "piso la calle todos los días y soy consciente de la preocupación de muchos andaluces ante el riesgo de que se rompa la igualdad entre españoles".