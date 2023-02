Consuelo Ordóñez afea a Ayuso su "que les vote Txapote" al PSOE

Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez –concejal del PP asesinado por ETA en 1995 en Donosti– y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), ha vuelto a censurar el uso partidista de las víctimas del terrorismo que practica habitualmente el PP. En esta ocasión, Ordóñez ha afeado a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que haya usado la frase "que les vote Txapote" para referirse al PSOE durante el pleno de la Asamblea de Madrid.

Durante la primera sesión de control al Gobierno de Ayuso en 2023, Ayuso ha reproducido la frase que se viralizó después de que un hombre reventara un directo de Televisión Española insultando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Las víctimas merecemos ser tratadas con respeto, banalizar con un 'hashtag' al asesino de tantos inocentes, entre ellos de mi hermano Gregorio Ordóñez, demuestra su falta de principios y lo poco que le importamos. ¡Así no, señora Díaz Ayuso!", ha escrito en Twitter Consuelo Ordóñez.

Las víctimas merecemos ser tratadas con RESPETO, banalizar con un hashtag al asesino de tantos inocentes, entre ellos de mi hermano Gregorio Ordóñez, demuestra su falta de principios y lo poco que le importamos.



En una de sus intervenciones, Ayuso ha dicho al portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato: "Están disparando el paro, abandonando las empresas, los incendios forestales, hundiendo la inversión extranjera, la inflación disparada, multiplicando la pobreza... Y sí, señoría, creo que lo único que queda por decirles es que les vote Txapote".

Previamente, Lobato había solicitado a Ayuso que "pidiera disculpas por llamar gentuza a personas que no piensan como usted o decir frases como 'que te vote Txapote' o muy similares".

Más críticas al PP

No es la primera vez que Ordóñez critica al PP por utilizar políticamente a las víctimas de ETA. El pasado domingo durante el acto de homenaje a su hermano, ya pidió al PP que no mintiera por acusar a Sánchez de excarcelar terroristas porque, según dijo, los Gobiernos no excarcelan a presos de la banda terrorista, sino que son los jueces de la Audiencia Nacional que les han juzgado los que toman esa decisión, algo sobre lo cual dijo estar "muy tranquila".

Al homenaje celebrado en el cementerio de Polloe, cuando se cumplían 28 años del asesinato de Ordóñez por ETA, acudieron su viuda, Ana Iribar, así como una amplia representación del PP con su secretaria general, Cuca Gamarra; el portavoz de campaña, Borja Sémper, su presidente en Euskadi, Carlos Iturgaiz, junto a Muriel Larrea, Borja Corominas, Mikel Lezama, Jorge Mota.