Consuelo Ordóñez: "Feijóo ha sido una decepción, un cínico, porque el PP ha acercado también presos de ETA al País Vasco"​

Usted le reprochó a Pablo Casado el uso político de las víctimas de ETA y ahora parece que Feijóo repite táctica. ¿No aprende el PP?

La verdad es que Casado me dio mucho trabajo. Fue un infierno, estaba todo el día con el tema. Pensé que iban a parar ya con Feijóo, pero no, ha sido una decepción. Ya le tuve que parar los pies hace poco cuando pretendió enfrentarnos a las víctimas del ETA con las víctimas del franquismo, a raíz de la nueva Ley de Memoria Democrática. Nos citó a las asociaciones a través de un whatsapp y quería que apoyásemos al PP contra esa ley, como si las víctimas del franquismo no tuvieran derecho a tener una ley de reconocimiento. Ese punto de desfachatez no lo había visto en mi vida: utilizarnos de esa manera. Le dije que los de Covite no íbamos.

Pero, ¿hubo víctimas de ETA que se prestaron a aquello?

Sí, sí. Ahí estuvieron, felices, los tres de siempre, sin importarles que nos convocaran para eso: prestar apoyo al PP en su petición de que esa ley a favor de las víctimas del franquismo se derogara. ¿Cómo no voy a empatizar con las víctimas del franquismo; con esa salvajada, esa vulneración masiva que supuso la represión franquista? ¿Cómo voy a negarles el derecho a esas víctimas?

¿Todas las víctimas son iguales?

Por supuesto, siempre lo deberían ser.

¿Se ha granjeado enemigos por recordar en sus redes a las víctimas del terrorismo de Estado, como los GAL?

Claro, hay mucho talibán, hay mucho nazi por las redes sociales y claro que justifican aquellos atentados. Yo no voy a permitir ningún comentario que justifique el terrorismo de un lado ni del otro. Antes estas cosas me pasaban con la izquierda abertzale, los que justificaban a ETA; ahora me pasa con la derecha abertzale y su "Todo por la patria".

Usted lleva tiempo denunciando la utilización política de las víctimas de ETA. ¿Es rentable como estrategia política?

El partido que hace más utilización sistemáticamente desde siempre es el PP. El PNV también ha sacado a sus víctimas cuando le ha interesado y Covite, que éramos la principal asociación en el País Vasco, estuvo tachado por el PNV muchos años. Y la izquierda nos ha tenido estigmatizados. Yo, por ser hermana de Gregorio, un cargo del PP, pues también debía ser del PP. Desde que matan a mi hermano he sufrido esto, hasta hace poco, que he logrado llegar a un sector importante de la izquierda de este país que se está dando cuenta de que estaba en un error.

¿Se ha resentido la imagen de las víctimas de ETA con la identificación con el PP?

Es verdad que el PP nos ha hecho mucho daño porque se han apropiado de nuestra causa, por ejemplo, nombrando para la presidencia de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que debe representar a todas las víctimas, a Mari Mar Blanco [hermana de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA] siendo diputada del PP. Yo se lo he dicho muchas veces a la cara, que dimitiera, porque era indecente que presidiera la fundación representando a un partido político. Y, por fin, nos hizo caso.

Luego el PP de Madrid nombró a Ángeles Pedraza [expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)] comisionada para las víctimas del terrorismo, siendo miembro del partido. Encadenó tres cargos en dos semanas porque quería cobrar más. Este tipo de cosas nos han hecho mucho daño.

Feijóo ha dicho que Miguel Ángel Blanco fue asesinado porque el Gobierno del PP no cedió al chantaje de ETA de acercar a presos al País Vasco para hacer ver que Sánchez sí que ha cedido y acerca ahora a 'Txapote' y a otros etarras. ¿Qué le parece este discurso?

Un cínico total. No esperaba eso de Feijóo, una gran decepción. El PP siempre nos está utilizando, jugando con ese tema. La dignidad de las víctimas empieza por el respeto. Digo cinismo porque el Gobierno de Rajoy se plegó a la ruta de ETA, al plan de paz de Zapatero, en vez de cargárselo. Acercó a más de 40 etarras. Incluso tenía su propio proyecto de rehabilitación semejante a la 'Vía Nanclares' para los etarras que se arrepintieran.

Yo hace mucho que me quité la venda. La última vez que voté al PP fue en 2011. Te hace mucho más daño que te falle el partido que decía que las víctimas de ETA eran sagradas y luego apoya que la vida de las víctimas que no han tenido juicio porque se desconoce a los autores valga la mitad que las otras que sí han tenido la suerte, como en mi caso, de tener juicio y sentencia. Esto ocurre en la ley del 2011 de resarcimiento para las víctimas del terrorismo. Rajoy no enmendó esto cuando llegó al poder, no nos hizo caso.

¿A usted le parece bien que 'Txapote' cumpla su pena en Euskadi?

Yo nunca me he pronunciado sobre los acercamientos, lo que me importa es que cumplan la condena, sea donde sea. Y además tengo confianza en las autoridades penitenciarias del Gobierno vasco porque, de hecho, están dando a las asociaciones una información muy completa sobre el tema penitenciario, el por qué progresan de grado algunos presos, los requisitos, etc. De todas formas, la última palabra en este tema la tiene la Audiencia Nacional.

Está triunfando en Twitter con sus hilos sobre víctimas del terrorismo.

Estoy contentísima. Para mí los hilos sobre el mapa del terror que elaboró Covite son esenciales. Pongo en mi cuenta [@ConsuorF] todos los días una víctima, a modo de efeméride, y me sorprende comprobar el gran interés que despierta el tema. Mi objetivo es visibilizar a muchísimas víctimas anónimas, no hay datos sobre muchas de ellas.

Antes en mis redes tenía un público y ahora está cambiando ese público. Veo mucho más nivel en los comentarios, aunque tengo bloqueados a muchos nazis, fachas, extremistas radicales que dicen burradas. Los bloqueo y punto y me quito la basura.