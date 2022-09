La hermana de Gregorio Ordóñez pone en evidencia a Feijóo por utilizar a Miguel Ángel Blanco para atacar al Gobierno

Una vez más, ETA y sus víctimas han vuelto a convertirse en arma arrojadiza de la derecha contra el Gobierno más de una década después de la que la organización terrorista abandonara su actividad armada.

En esta ocasión, ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha crispado los ánimos no solo en el PSOE, sino también entre familiares de víctimas de ETA al asegurar poco más que Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, murió para nada, en referencia los últimos acercamientos de presos de ETA a cárceles vascas.

El detonante ha sido el traslado de trece reclusos de ETA, entre ellos, dos de sus exdirigentes: Henri Parot y Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, este último, condenado por una decena de asesinatos, entre ellos, el del joven concejal del PP hace 25 años.

Txapote también cumple 500 años de prisión por el asesinato de Gregorio Ordóñez, dirigente del PP vasco asesinado en 1995. Y ha sido su hermana, Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), quien ha afeado una vez más el uso partidista de víctimas de ETA, ya que además durante los gobiernos del PP también se realizaron acercamientos de presos a Euskadi.

"Humillación" a víctimas y "chantaje" de Bildu

Tanto PP como Ciudadanos han considerado este movimiento, además de una "humillación" para las víctimas, un producto del "chantaje" de EH Bildu a Moncloa para garantizar su apoyo parlamentario, a pesar de que la política de acercamiento de presos de ETA ha sido habitual, sobre todo, desde que la organización dejó de atentar.

Pero para Feijóo, este traslado es una prueba de que "Bildu vive muy bien con [Pedro] Sánchez", y ha ido aún más lejos este jueves al recordar el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Según él, "murió porque el Gobierno del PP no aceptó el chantaje de acercar presos de ETA con delitos de sangre sin que previamente se hubiesen arrepentido", ha dicho en un acto en Zaragoza con motivo del inicio del curso escolar. "Ahora su asesino está en el País Vasco", ha añadido Feijóo.

Cuando Blanco fue secuestrado, ETA exigió el acercamiento de todos los presos de la organización terrorista a cárceles de Euskadi en 48 horas. Tras dos días de tensión y una enorme movilización ciudadana en todo en el País Vasco y a nivel nacional, el joven concejal fue encontrado en una pista forestal con dos disparos en la cabeza. Dos horas de agonía después, fallecía en el hospital.

"Muchísimos votantes socialistas esto no lo van a aceptar", ha insistido hoy Feijóo, quien sin embargo no ha mencionado que durante el Gobierno de José María Aznar, más de 400 reclusos de ETA fueron acercados a prisiones vascas. Aun así, el dirigente del PP ha pedido "disculpas en nombre de la política a todas las víctimas del terrorismo" por estos traslados comunicados y sometidos a control judicial.

Ordóñez: "Se llama coherencia"

Precisamente Ordóñez, presidenta del COVITE y víctima de ETA quien ha lamentado este uso político de los asesinados. En un hilo de Twitter, la hermana de Gregorio Ordóñez ha asegurado que nunca ha criticado los acercamientos de presos de ETA a Euskadi. "No lo hice con Zapatero, no lo hice con Rajoy, no lo voy a hacer ahora con este gobierno. Tampoco nunca he criticado las políticas penitenciarias de los diferentes gobiernos. ¡Se llama coherencia!", ha incidido.

Sobre el traslado de Txapote, uno de los asesinos de mi hermano Gregorio, a una cárcel vasca.



Abro HILO ⤵️ pic.twitter.com/iRqGJV0gr8 — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) September 1, 2022

"Estoy muy tranquila porque lo importante no es dónde cumplan sus condenas, sino que las cumplan, y esto no depende afortunadamente ni del Gobierno central ni del Gobierno vasco, depende de los jueces de la AN [Audiencia Nacional] que los condenaron. Solo ellos son los competentes", ha destacado.

La presidenta de COVITE también ha recordado que, desde Felipe González, todos los gobiernos han acercado a reclusos de ETA a cáceles vascas. En concreto, según datos oficiales, 556 fueron trasladados durante el mandato de González, 426 durante el de Aznar, 237 durante el de José Luis Rodríguez Zapatero y 40 con Rajoy. Sin embargo, apunta Ordóñez, el acercamiento de presos solo se ha convertido en polémica contra el Gobierno desde 2018.