Consuelo Ordóñez: "Ayuso no tiene principios ni valores, es la antítesis de lo que fue mi hermano Goyo"

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del Partido Popular en Donosti asesinado por ETA en 1995, ha vuelto a cargar con dureza contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por utilizar a las victimas del terrorismo de forma partidista.

En una entrevista en Infolibre firmada por Marta Monforte, Ordóñez califica de "nauseabunda" esta utilización de las víctimas del PP política por parte del PP.

Ordóñez explica lo poco que le gusta que se utilice el nombre del asesino de su hermano, el etarra Txapote, para atacar al adversario político, ese Que te vote Txapote que pronunció Ayuso en la Asamblea la semana pasada.

"Me quedé helada cuando vi que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo utilizó para finalizar un discurso político. Lo único que demuestra es su falta de principios al banalizar lo que hizo un asesino sanguinario que mató, entre muchos otros, a mi hermano. La verdad es que me pareció el colmo de la indecencia", confiesa.

Ordóñez no escatima críticas a Ayuso: "Yo ya sabía la catadura moral de esta persona, me la demostró cuando aprobó la ley de víctimas del terrorismo, que dejaba fuera a la mitad de las víctimas por no estar empadronadas en Madrid", explica.

Ayuso ha afirmado muchas veces que Gregorio Ordóñez es su "referente" político. Para Consuelo Ordóñez eso no es verdad: "Ayuso no tiene principios ni valores, es la antítesis de lo que fue mi hermano Goyo". Es más, la presidenta de Covite asegura a Infolibre "el PP nunca ha recordado a mi hermano por cómo vivió, solo le ha recordado por cómo le mataron. Es que no hay más que ver cómo hablaba mi hermano y cómo habla ella o cómo habla el PP actual. Y cómo hacía política mi hermano y cómo la hacen ellos", lamenta Consuelo Ordóñez.