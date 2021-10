La Convención Nacional del Partido Popular celebró ayer su cuarta jornada en Sevilla. El arranque de los actos tuvo lugar con una mesa titulada "Los retos de la seguridad y la defensa". Uno de los participantes era Javier Rupérez, exembajador de España en Estados Unidos. Entre otros asuntos, el diplomático, que perteneció a la extinta UCD y luego pasó al PP, trató el tema de las relaciones con Marruecos. "Es un vecino incómodo", afirmó". "Hay que recordar que Marruecos ha intentado 3 invasiones de España", añadió.

"Nuestras relaciones con Marruecos son complicadas", dijo Rupérez. Según su opinión, hay que reconocer "que tenemos un vecino complicado al Sur". "No tiene sentido lanzarse a la retórica de que es un amigo fraternal. Tenemos intereses encontrados y hay que reconocerlo", apuntó. En este sentido recalcó ciertas "líneas rojas" que no se pueden pasar como Ceuta y Melilla y sus aspectos territoriales. Sobre las "invasiones" que a juicio del diplomático ha intentado hacer el país vecino, ha destacado la Marcha Verde, la reciente crisis migratoria en Ceuta o el conflicto con la isla de Perejil. "Esas son las tendencias de un vecino que no se arredra ante la utilización del chantaje", comentó.

También se refirió Rupérez al "problema" del Sahara Occidental. Sobre él, dijo que está "claramente definido por las decisiones de la ONU", aceptadas por las instituciones internacionales "que dicen claramente que es un territorio pendiente de descolonización donde hay que seguir una serie de procesos para determinar la voluntad de la población". En este punto ha recordado que eso fue roto por la decisión de Donald Trump de reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui. "Debo lamentar que Biden no haya cambiado la decisión, porque va en contra del Estado de Derecho", señaló.

El diplomático defiende que España se implique en un entendimiento entre Marruecos y Argelia. Y "convencer" a Marruecos para encontrar un acuerdo sobre el Sahara. "No nos interesa seguir peleando en uno u otro lado salvo en el Derecho Internacional", destacó.

Estas palabras de Rupérez se producen en un contexto en el que el conflicto del Sahara Occidental está de plena actualidad. Por un lado, por la decisión de la justicia europea respecto a los acuerdos comerciales con Marruecos. Por otro, por la investigación judicial que se sigue por el "caso Ghali", donde el PP ha mostrado una total ofensiva política contra el Gobierno.

En otro momento de su intervención, se refirió a las declaraciones de la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, tras la llegada del presidente saharaui , Brahim Gali, para recibir asistencia sanitaria. Unas palabras que dijo, "abiertamente insultantes contra este país".

Sobre la decisión de los tribunales europeos, afirmó que "ya está claro que las actividades pesqueras españolas se van a ver afectadas". Pero, añadió, "hay que recordar que las aguas territoriales del Sahara no son territorio marroquí". "Es una situación complicada, que puede tener efectos lamentables pero tenemos que recobrar el sentido de la conversación internacional", añadió.

Para Rupérez, la solución al problema del Sahara pasa por reconocer un "acuerdo compartido", incluso contemplando una "autonomía bajo soberanía marroquí", pero "siempre que se respeten los intereses de unos y otros, y por la ONU". "Comprendo que no es fácil, pero se lo dejo en manos de don Pablo (Casado)", concluyó.