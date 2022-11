¿Corrupción en Marbella otra vez?

En el año 2006, el Gobierno de España disolvió el Ayuntamiento de Marbella, arrasado por la corrupción vinculada al urbanismo de la época como alcaldes de Jesús Gil y de su ‘heredero’ Julián Muñoz. Juan Antonio Roca, el señalado por las investigaciones judiciales como el cerebro de todo un entramado de concesión de licencias que acabó por dejar decenas de miles de viviendas ilegales en una ciudad de unos 140.000 habitantes, fue condenado a 20 años de prisión.

Ahora el procesamiento del marido de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), Lars Gunnar Broberg (paralizado por su estado de salud), y del hijastro, Joakim Peter Broberg, por la Audiencia Nacional, en un procedimiento abierto por narcotráfico y blanqueo de capitales ha devuelto a la ciudad a los titulares de la peor manera. Este asunto se debatió este jueves en el Parlamento de Andalucía y acabó en un serio rifirrafe entre el diputado del PSOE Joselu Aguilar y el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz (PP).

"Fondos del plan Proteja de la Junta [diseñado para hacer obras en los municipios] acabaron dentro de una empresa que, presuntamente, se dedica al blanqueo de capitales. Marbella no se merece algo así, lamentablemente, vuelve a vincularse con la corrupción", le dijo Aguilar a Sanz. "Salgan del fango político. Andalucía hoy es otra cosa": "Ni la alcaldesa ni el Ayuntamiento tienen nada. ¿Por qué no ha venido a pedir perdón por el robo de los 800 millones de los ERE?", le dijo Aguilar a Sanz.

Lo cierto es que a las puertas de las municipales este asunto, que ha venido contando eldiario.es, se ha convertido en un problema para el PP, a cuyos portavoces se les asaetea con preguntas sobre el caso y sobre derivadas que, ciertamente, no están en la investigación judicial, de la que la alcaldesa quedó al margen, pero que llaman mucho la atención como el abultado patrimonio de la alcaldesa. "¿A nadie le extraña que tenga 12 millones de euros?", se ha preguntado la portavoz del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, apoyándose en la cifra publicada por eldiario.es. El presidente Juanma Moreno ha asegurado que seguro que ella es capaz de explicar de dónde sale y el PP, como Sanz, ha desvinculado a la alcaldesa de lo que hace su familia.

Desde 2007

Marbella ha estado gobernada desde el año 2007 por Ángeles Muñoz, que entró en el ayuntamiento poco después de que la operación Malaya desmontase el entramado de Roca, salvo un breve periodo de dos años, entre 2015 y 2017 en que PSOE, Podemos, IU y un grupo independiente local, Opción Sampedreña, lograron la alcaldía. Esa etapa se truncó cuando los dos ediles de Opción Sampedreña cambiaron de opinión por sorpresa, solo diez días después de que en Asamblea hicieran una valoración positiva del pacto con las izquierdas.

Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella. — Joaquín Corchero / Europa Press

En su momento el exalcalde José Bernal (PSOE) dijo que los motivos de aquello "no habían sido aclarados". La que fuera concejal de Derechos Sociales en aquella etapa, Victoria Morales (IU) asegura a Público que aún hoy es 2incomprensible": "A ellos los estuvieron presionando para dar un vuelco al gobierno. No sabemos qué movimientos hubo. No tenemos datos".

En las posteriores elecciones, las de 2019, Muñoz sacó mayoría absoluta. Sin embargo, sus apoyos han ido cayendo poco a poco desde los comicios de 2007, cuando obtuvo 24.160 votos. En 2011 fueron 23.037; en 2015, 19.406, cuando perdió la mayoría absoluta; y en 2019, 18.977 votos, cuando la recuperó. El PP, de momento, a pesar de los problemas y de la presión, no ha cerrado la puerta a que Muñoz, que también es senadora, repita por quinta vez como candidata.

Neogilismo

¿Cómo ha gestionado Muñoz la etapa postgilista? ¿Cuál es la razón de que haya obtenido tantos apoyos en estos años? Para el activista medioambiental Javier de Luis, exedil independiente en las listas del PSOE, gran conocedor de las prácticas de aquella época, y observador agudo de la realidad marbellí, poco ha cambiado. Algo similar le parece a la exconcejal Morales. Según esta interpretación que hace la izquierda, la ciudad, tras el trauma de la corrupción, ha vivido un lampedusiano ejercicio (que todo cambie para que todo siga igual) y el PP ha adoptado para sí las redes de intereses montadas en la época del gilismo y a través de ella conserva muchos anclajes sociales.

"Hemos vivido las mismas prácticas que cuando vivía Gil. La misma forma de actuar o conmigo o contra mí, de silenciar todo tipo de movimientos callejeros y sociales", afirma De Luis. "Destaca el acomodo de una estructura, más o menos del mundo del Gil, que el PP ha mejorado. El ayuntamiento se gasta 2 millones anuales en cargos de confianza. No ha habido una desgilización del Ayuntamiento de Marbella".

Para la exedil Morales (IU), esta etapa es la del "neogilismo". "Marbella –afirma en conversación con Público– tiene una característica que no tienen otras: está cerca del Estrecho y de Gibraltar y quñi conviven 100 nacionalidades. Esto hace muy fácil para cualquier trama convivir en la ciudad, aquí pasa desapercibido el gasto desmesurado y el poder adquisitivo. Es un espacio de caldo de cultivo perfecto para que se instalen mafias y pasen desapercibidas".

"Son las redes clientelares –apunta Morales– que tenía Gil; la política del miedo: si estás conmigo o estás contra mí. La entrada por la puerta de atrás a través de las empresas municipales que creó Gil para generar empleo clientelar, se mantuvo durante mucho tiempo. Eso mantiene una base de votos muy grande. Hay una masa de gente que está vinculada por intereses. Y la alcaldesa tiene capacidad política para hacerse ver cercana".

Urbanismo

El guirigay urbanístico que dejó la era de la corrupción de los gobiernos gilistas no se ha arreglado. El plan que pretendía hacerlo ha sido tumbado en los tribunales a instancias, curiosamente, de algunos promotores que, según la interpretación que hace De Luis, no querían seguir pagando las compensaciones del proceso de normalización, porque a su juicio ya habían pagado al Gil lo que esté les pidió. Sigue vigente el de 1986, el que el Gil se saltó a la torera.

"En el tema del urbanismo ha seguido la misma línea depredadora de seguir urbanizando a la carta", afirma De Luis. "Marbella son 114 kilómetros cuadrados, hay mucho espacio, mucho más del que se piensa. ¿Cuál ha sido la gestión? No ha destacado por hacer obra emblemática, sigue el tema de la deuda: hay más préstamos pedidos en el banco".

El conservacionista De Luis sí puntualiza que hoy, al contrario que en la época del Gil existe una apariencia de legalidad: "Ahora mismo, con el plan antiguo se da la licencia y se cumple". Eso sí: "Una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea razonable: es insostenible. No queda suelo para aprovechamientos, en esas zonas sigues construyendo y ese conflicto sigue en marcha".

"Esta ciudad son muchas ciudades en sí misma. Vemos que hay ese mundo, la jet-set y una clase opulenta que vive en las urbanizaciones de lujo que no tiene relación con el pueblo llano. Eso ocurre en todas las ciudades. Es verdad que está contaminada por las mafias", abunda de Luis.

"Es absolutamente llamativo que la propia alcaldesa no tuviera conocimiento de absolutamente nada. Es increíble. Esa es una de las cosas que a los vecinos y las vecinas más llama la atención. No puede ser que nos volvamos a tragar que esté haciendo un infanta Cristina. Llama la atención a la ciudadanía el patrimonio que tiene, cuando ha ejercido unos años como médica de familia", remacha Morales.