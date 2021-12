La actualidad sanitaria entra de lleno en la agenda política y, por ende, en la del Congreso. No es para menos. El avance imparable de la sexta ola por la variante ómicron de la covid-19 a las puertas de la Navidad vuelve a arrojar incertidumbre entre los ciudadanos, que se han encontrado con sus centros de salud colapsados y sin test de antígenos en las farmacias.

Ante esta nueva expansión descontrolada del virus, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunirá este miércoles por vía telemática a los presidentes autonómicos para hacer frente al coronavirus "con medidas compartidas" de modo que se pongan en marcha "a lo largo de las próximas semanas", según avanzó el pasado domingo.

A pesar de las advertencias de los expertos en torno a la nueva variante, la Conferencia de Presidentes se producirá apenas 48 horas antes de la Nochebuena, por lo que los portavoces de ERC, PNV, EH Bildu, Más País y Compromís (la mayoría de estas formaciones están representadas en los diferentes gobiernos autonómicos) no han dudado en lamentar que esta cita "llegue tardísimo".

"El Gobierno tenía que haber tomado más la iniciativa", ha señalado el diputado de la formación valenciana, Joan Baldoví, ante el notable aumento de la incidencia acumulada y la presión hospitalaria. "Nos preocupa la improvisación del Gobierno", ha rematado después el portavoz de Más País, Íñigo Errejón.

De igual forma, los aliados del Gobierno han puesto sobre la mesa otras medidas a tener en cuenta toda vez que la situación de pandemia está cerca de cumplir dos años. En concreto, han sido varios los portavoces que han puesto énfasis en el blindaje de la sanidad pública después de que la emergencia sanitaria haya evidenciado las costuras del sistema.

Uno de ellos ha sido Pablo Echenique, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, que ha pedido un plan de choque para reforzar la Atención Primaria. "Nos parece peligrosos y difícil de explicar que haya presidentes de comunidades autónomas que recorten salvajemente la sanidad, que prescindan de efectivos y al mismo tiempo pidan mascarillas en exteriores", ha señalado este martes en rueda de prensa.

"Parece que no hemos aprendido nada. Si ustedes tienen amigos o familiares que trabajen en la sanidad les explicarán que están saturados, que tienen que hacer muchas más horas de las que pueden y que no pueden atender como deberían al conjunto de la población que lo necesita. Muchos centros de Atención Primaria estás cerrados o colapsados. Y esto no nos pilla de nuevas. La sanidad pública salva vidas, tanto que en lugar de tratar mal a los sanitarios, lo que hay que hacer es reforzarlos", ha defendido Errejón.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que también ha deseado que salga de la reunión entre presidentes medidas de acompañamiento a los sectores más perjudicados, como la restauración y el ocio, ha pedido a los dirigentes autonómicos que no tomen el ejemplo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ganó las elecciones "abriendo bares y cerrando centros de salud". "Espero que este ejemplo no se extienda", ha remachado.

Más allá de que en la Conferencia de Presidentes se decidan nuevos mecanismos de control, como la implantación del pasaporte covid en todas las comunidades para entrar a los interiores de los locales, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha puesto el acento en la falta de rastreadores, la falta de test serológicos y el blindaje de la atención primaria y los servicios públicos. "Que haya más personal en los centros de salud, más recursos en la Atención Primaria... Eso es lo importante y lo que nos va a salvar", ha concluido Aizpurua.