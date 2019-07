La asociación Diversitat, encargada de organizar las celebraciones del Orgullo LGTBI en Alicante, ha pedido a Ciudadanos que no acuda el próximo sábado 20 de julio a la manifestación que se organizará en la ciudad valenciana:"Les hemos pedido que no participen. Que si lo hacen, sea sin pancarta, a título particular", ha defendido su presidente, Toño Abad. Éste ha alegado que la organización preside no tiene que servir "para blanquear las conciencias de nadie" y ha destacado que "este Orgullo de Alicante se convoca contra el pacto de las tres derechas. Y sería extraño que Ciudadanos participara".

"No es un desfile, no es un carnaval, no es una fiesta, es una manifestación", señala Abad en declaraciones a Público. "El Orgullo Alicante es una manifestación reivindicativa, de derechos, por los derechos, que llevamos haciendo desde 2010. La convoca Diversitat y es una de las manifestaciones reivindicativas más importantes que se hace en España, a pesar de ser una ciudad pequeña, por número de asistentes y participantes".

Abad explica a este diario que los 'naranjas' le exigieron que se hiciera cargo de la seguridad en el evento: "Yo les dije que no tenía competencias en seguridad ciudadana y que, si tenían miedo porque su partido está pactando con la extrema derecha, lo que tenían que hacer era no acudir al Orgullo". Según traslada Abad, respuesta de Cs al presidente de Diversitat fue decir que ellos eran "el muro de contención" contra Vox.

"Yo les dije que el cuento de argumentario político se lo podían hacer a la gente en la televisión pero a mí no, cuando sé que están pactando con un partido que tiene en su programa la derogación de leyes LGTBI y que busca el señalamiento continuo del colectivo". A juicio del presidente de Diversitat, la petición les sitúa "en una situación muy comprometida" porque "si la ciudadanía decide hacer un escrache o manifestarse de alguna manera en contra de la presencia de Ciudadanos, nosotros no podemos responsabilizarnos de lo que pueda pasar".

Cs presentó el pasado miércoles una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por las "vejaciones y agresiones" que miembros de la Ejecutiva de Cs, militantes y simpatizantes aseguran que sufrieron en la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid por los allí presentes, a los que acusan de cometer "delito de odio".

Abad critica que la pancarta de Cs está "absolutamente vaciada de significado": "Al Orgullo, vamos... como si fueran de excursión a Terra Mítica"

"No podemos olvidar que Inés Arrimadas nos ha llamado fascistas a los integrantes del colectivo LGTBI y Albert Rivera dice que hemos cometido un delito de odio contra los activistas que protestaron en el orgullo, cuando lo que estaban poniendo de manifiesto es que no se puede pactar con la derecha y ponerse una pancarta en el orgullo absolutamente vaciada de significado. Al Orgullo, vamos... como si fueran de excursión a Terra Mítica", alega Abad.

Cs asegura que el Ayto está "volcado" con el evento

Por su parte, la vicealcaldesa de Alicante y edil de LGTBI, María del Carmen Sánchez, ha asegurado que su partido, Ciudadanos, participará en las celebraciones del Orgullo en la ciudad y ha asegurado que el Ayuntamiento —conformado por PP y Cs— "está volcado" con el acto y el martes anunció que el próximo lunes se desarrollará el acto institucional en el Ayuntamiento: "Tienen que respetar que quiera estar ahí y luchar por esa igualdad real", ha defendido sobre el veto a asistir a la manifestación.



"Saben que la gente les va a hacer un escrache y una pitada en condiciones, estoy convencido. Algún año me lo han hecho a mí, como presidente de la entidad, por alguna acción que no les ha gustado que ha hecho la entidad. No es una cosa tan extraña. No pasa nada, que la gente se manifieste o pite", sostiene Abad.

"Este Orgullo de Alicante se convoca contra el pacto de las tres derechas. Y sería extraño que Ciudadanos participara"

Inquirida sobre los pactos con Vox, la edil de Ciudadanos ha señalado que "si hay un partido que en la Junta de Andalucía está frenando esos desbarates en materia de igualdad que Vox está queriendo hacer esa persecución" es el suyo. "Ciudadanos está de ese lado y de ahí no nos vamos a apartar. No el día del Orgullo, los 365 días".



Abad ha respondido a la concejal que "los hechos la desmienten" y ha alegado que "mientras está diciendo esto, en Madrid, Andalucía, Murcia y determinadas Comunidades Autónomas se están pactando gobiernos en los que se pone en mesa de negociación nuestros derechos como una carta más de la baraja", que, a juicio del presidente de Diversitat, "no pueden ser moneda de cambio de nadie".

Una 'macrosentada' contra las derechas

La organización espera que acudan a la manifestación 25.000 personas y hace un llamamiento "a toda la ciudadanía que se manifiesta y diga clarísimamente que no vamos a admitir un recorte de derechos como estamos viendo en Andalucía, Madrid y la comunidad murciana". Abad defiente que en estas tres autonomías "están en el punto de mira de la extrema derecha y que partidos políticos como el Popular y Ciudadanos le están dando legitimidad a su agenda política de odio y discriminación".

Además la organización, que es miembro de la federación FELGTB, implatada a nivel nacional, realizará a mitad de la manifestación del día 20 una 'macrosentada' "en contra de los pactos a los que se está llegando en las mesas de negociación para conseguir cierto nivel de poder el Partido Popular, Ciudadanos y Vox", a la que la que FELGTB se ha sumado.

Nos sumamos a la convocatoria contra las políticas de ultraderecha de nuestra entidad @diversitat en el #OrgullAlacant el #20J. “Debemos tener memoria histórica y no olvidar que quienes nos agreden y discriminan son quienes se enorgullecen de su LGTBIfobia y quienes les apoyan"⤵️ https://t.co/NIyN5DciJc — Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 11 de julio de 2019

"Si vienes a una manifestación que está convocada en contra de los pactos que lleva a cabo tu partido…no sé, ellos sabrán, cosas más raras he visto, oye. Ellos se piensan que vienen a una fiesta, pero no lo es". El presidente de Diversitat critica que Cs "utilice el Orgullo como escaparte de sus historias y su propaganda política.. el Orgullo es otra cosa".



Abad: "Ha habido un señalamiento de cargos públicos contra mí"

Adrián Santos, edil de Cs en el Ayuntamiento de Alicante, ha respondido a través de su cuenta de Twitter a la petición de los organizadores, a los que ha criticado por "meter su ideología en el armario".



Salí del armario hace años y estoy muy orgulloso de ser gay, y ahora @diversitat me etiqueta y me pide que meta mi ideología en el armario para poder seguir reivindicando mis derechos. INCREÍBLE. En @CiudadanosCs siempre hemos defendido los derechos LGTBI, lo seguiremos haciendo pic.twitter.com/RhUkAkE7ag — Adrián Santos (@adriansantos85) 11 de julio de 2019

Abad le ha respondido directamente y le ha invitado a acudir a la manifestación para "rechazar las políticas de pactos con la extrema derecha en las que nuestros derechos, los tuyos y los míos, forman parte de la agenda de la negociación".



Hola Adrián! Desde el respeto y el cariño que te profeso puedes ir al #OrgullAlacant a rechazar las políticas de pactos con la extrema derecha en las que nuestros derechos, los tuyos y los míos, forman parte de la agenda de la negociación. Serás más que bienvenido! — Toño Abad 🏳️‍🌈 (@antonioabadg) 11 de julio de 2019

Además, Abad ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por haber recibido amenazas de muerte tras pedir a Ciudadanos que no acuda. "Ha habido un señalamiento de cargos públicos contra mí, que soy un activista y no tengo la difusión ni las herramientas de comunicación de esta gente ni los equipos de comunicación y ha desencadenado un escrache contra mí".

En declaraciones a Público el presidente de Diversitat ha explicado que ha recibido llamadas con número oculto a su teléfono persona llamándole "mariconazo" y diciendo "te vamos a matar, sabemos donde vives, sabemos donde vive tu sobrina… barbaridades".