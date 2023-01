La gestión de Tornero cuestionada por Hacienda bajó a RTVE al tercer puesto en audiencia pese a gastar 84 millones más en producción

La auditoría externa, a la que ha tenido acceso Público, encargada por Hacienda para analizar la gestión económica de la etapa de José Manuel Pérez-Tornero al frente de RTVE, revela un incremento de la inversión en producción interna para atender las necesidades en personal de los programas encargados a productoras, hasta llegar a cerca de 586 millones de inversión, sin que eso haya facilitado un aumento de la audiencia. Por el contrario, TVE se ha convertido en la tercera cadena generalista, por detrás de Antena 3 y Telecinco. Si se considera la suma de plataformas, como Netflix o Amazon, sería la cuarta.

Según se revela textualmente en el informe, "los costes de producción de programas de TVE, que suponen el 89,48% de los costes de producción totales del grupo, presentan un incremento de 83,9 millones de euros con respecto a 2020, el 16,73%". Se trata de un presupuesto millonario que salga directamente de los Presupuestos Generales del Estado.

La misma auditoría da un tirón de orejas a la gestión de RTVE en la etapa de Pérez-Tornero, al especificar que "recomendamos una mayor utilización del personal y medios de la actual Corporación, lo que contribuiría a disminuir el coste de esas producciones".

Además, en este Plan de Auditoría Pública 2022 sobre la Corporación de RTVE también se insiste en que se observan "incumplimientos" de las normas de contratación "como la de medios de producción sin el preceptivo informe de falta de disponibilidad o de idoneidad de medios propios".

Las dietas sin justificar

La auditoría insiste también en el mal uso de las dietas por parte de Pérez Tornero y su equipo, tal y como ya informó Público. De hecho, entre las conclusiones se destaca que "se ha pagado a dos directivos sus desplazamientos semanales desde sus domicilios al centro de trabajo, cuando el contrato establece que «el directivo ejercerá sus funciones de manera habitual en el domicilio principal de la sociedad»". Por lo que, para los auditores, "en ningún caso podrá considerase el desplazamiento, para realizar su trabajo, al domicilio principal de la sociedad una comisión de servicio. Dicho coste debe considerarse una retribución en especie a sumar en el cómputo total de retribuciones de ambos directivos. Dado que dichos directivos exceden la cuantía máxima de retribución total, tendrían que reintegrar dichos importes".

Más de 10.000 euros en dietas de comida sin justificar de Pérez-Tornero

Llama también la atención el elevado coste económico de comidas fuera de la Corporación de Pérez-Tornero, que no fueron debidamente justificadas. Más de 10.000 euros llegó a cargar a la Corporación de gastos en restaurantes con menús superiores a los 50 euros por persona.

En una dura valoración con respecto a estas dietas, la auditoría "considera no justificado todo aquel gasto que no especifica el motivo por el que se produce el mismo, ni el cargo y organización de la persona con la que se reúne, o bien cuando en los motivos, finalidad y contenido de la reunión no se justifica la necesidad de incurrir en dicho gasto o no redunda en beneficio o utilidad de la Corporación RTVE".

En las justificaciones aportadas referentes a las comidas y cenas, este Plan de Auditorías para RTVE detecta que "se indica repetidamente que se adoptó este formato para facilitar su celebración por motivos de agenda y garantizar su confidencialidad. De haberse celebrado en las oficinas de RTVE no se habría conseguido la confidencialidad requerida". Pero los auditores, según especifican, no entienden "que exista mayor confidencialidad en un restaurante público que en un despacho de la Corporación RTVE o en el comedor de directivos existente en las propias instalaciones de la Corporación RTVE en Prado del Rey".

Hacienda observa además gastos cuyo contenido no tiene nada que ver con el cargo que ostenta el directivo en la organización o, reuniones sobre las líneas estratégicas de RTVE que "podrían no ser acordes con el principio de independencia de la Corporación".



Devolver el coste de los desplazamientos

De hecho, uno de los trabajadores utiliza, según recoge Hacienda, el servicio a diario para ir a Prado del Rey desde la estación de Chamartín y volver a la misma. "En el nombramiento se indica que cambia el destino geográfico a Madrid, si bien, por lo que se deduce de este servicio, el trabajador ha seguido residiendo fuera de Madrid, utilizando un vehículo para desplazarse desde la estación. Esta situación no está recogida en la normativa de utilización de este servicio, por lo que estaríamos ante un uso inadecuado o, en caso de haber sido así acordado, lo cual no hemos podido verificar, sería una retribución en especie", afirma.

La auditoría destaca también que existen tres directivos que utilizan a diario el servicio para desplazarse entre Prado del Rey y el hotel en el que pernoctan, dos de ellos son de Alta dirección, la otra persona reside y tiene el centro de trabajo en Barcelona y se desplaza prácticamente todas las semanas, de lunes a jueves a Madrid, pagando la Corporación RTVE los gastos de desplazamiento y pernoctación, así como un vehículo diario para desplazarse entre el hotel y Prado del Rey. "El coste de los gastos de este directivo se encuadra dentro de la normativa interna, si bien en términos de eficiencia y economía no parece la situación más adecuada", se pone de manifiesto en el documento oficial de Hacienda.

En lo que respecta a los dos directivos de alta dirección, según el informe, "ambos residen fuera de Madrid y todas las semanas se desplazan desde sus domicilios a Madrid, utilizando los vehículos para desplazarse entre el hotel en el que pernoctan y Prado del Rey". Para proseguir también que "igualmente, uno de ellos, utiliza el servicio para desplazarse entre las estaciones de AVE de Madrid y Barcelona y su domicilio particular o Prado del Rey. Hay que recordar que ambos directivos tienen el centro de trabajo en Madrid. Además, uno de ellos ha sido recogido 8 veces en aeropuertos, cuando las instrucciones indican que no se realizarán recogidas en aeropuertos".

La conclusión de la auditoría, a este respecto de los desplazamientos de directivos, es que los servicios que están utilizando para desplazarse desde el hotel y Prado del Rey o desde las estaciones y su domicilio o Prado del Rey o su hotel, están fuera de los usos permitidos de este servicio y no deberían haberse realizado". Por ello, "se ha procedido a solicitar el reintegro de las cantidades correspondientes".