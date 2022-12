Los datos avalan la reforma laboral de Yolanda Díaz un año después de su entrada en vigor

"En tan solo un año hemos cambiado el paradigma del mercado de trabajo". Es uno de los mensajes que ha transmitido este miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Se va a cumplir un año de la entrada en vigor de la reforma laboral y desde el Ministerio que lidera Díaz han puesto en valor los datos que avalan la nueva normativa. Entre ellos destaca especialmente la tasa de temporalidad, la más baja de toda la serie histórica.

"Se ha acabado el bipartidismo en las reformas laborales de nuestro país", ha destacado Díaz. Desde su punto de vista, todas las reformas laborales realizadas en nuestro país, 52 en total, caminaban en una única dirección: desregular el mercado de trabajo y recortar los derechos de trabajadores y trabajadoras. "Son la historia de un fracaso que no sirvieron. Aquellas reformas nos decían que no había alternativa y que había que elegir entre el paro y la precariedad. Hemos demostrado que esto no era verdad y que está cambiando el mundo del trabajo de nuestro país", ha añadido la vicepresidenta.

"La reforma laboral es un ejemplo para el conjunto del mundo porque recuperan derechos", ha proclamado la vicepresidenta. "Este es el Gobierno de los trabajadores y trabajadoras. Nos queda mucho por hacer pero vamos a seguir mejorando la vida de la gente", ha continuado Díaz, llegando incluso a destacar que el actual es "el mejor Gobierno de la democracia".

Los datos que avalan la reforma laboral y que ha presentado el Ministerio este miércoles son los siguientes:

-En España trabajan en la actualidad 20.545.700 personas: es la cifra

más alta desde 2008, hace ya 14 años.

-Hoy en España hay 9,43 millones de mujeres con empleo: es la cifra más alta de toda la serie histórica, nunca en nuestro país hubo tantas mujeres trabajando.

-En la actualidad trabajan en nuestro país casi 3 millones de personas menores de 30 años: es la cifra más alta de empleo juvenil en los últimos once años.

-El número de personas asalariadas es de 17,4 millones: es la mayor cifra de toda la historia.

-Más empleo y, por lo tanto, menos paro, porque el número de personas en desempleo está por debajo de 3 millones por primera vez desde 2008.

-La tasa de paro ha bajado 2 puntos en el último año y se sitúa en el 12,67%: es su nivel más bajo en 14 años

-Más empleo y de más calidad, porque hay casi 13,9 millones de personas asalariadas con contrato indefinido: la cifra más alta en la historia de nuestro país.

-La tasa de temporalidad del sector privado ha bajado 7 puntos en el último año y está en el 17,5%: es la tasa de temporalidad más baja de toda la serie histórica.

-La tasa de temporalidad de España se acerca a los países europeos.

-La tasa de temporalidad de los jóvenes se acerca a los países europeos

-La tasa de temporalidad de las mujeres se acerca a los países europeos.

-Más empleo indefinido y a jornada completa, porque la tasa de parcialidad bajó 1,2 puntos desde 2019 y se sitúa en 12,8%: es su valor más bajo desde 2010.

-El porcentaje de contratos registrados se ha estabilizado por encima del 40%.

-Desde el 1 de abril, el 44% de los contratos firmados fueron de carácter indefinido, cinco veces más que la serie histórica.

-Desde el 1 de abril, el 41% de los contratos firmados por mujeres han sido carácter indefinido.

- Desde el 1 de abril, el 42% de los contratos firmados por jóvenes menores de 25 años han sido carácter indefinido.

-El flujo de contratos temporales presenta una reducción sin precedentes.