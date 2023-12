Feijóo compara la amnistía con el 23F y el PSOE le replica que el PP "sólo viene a meter miedo"

No se votará hasta el final del Pleno

No se votará la toma en consideración de la ley hasta el final del pleno. Antes, los diputados debatirán otra proposición de ley, en este caso, de Vox, en relación con la ley de solo sí es sí', dos proposiciones no de ley y la creación de tres comisiones de investigación impulsadas por ERC y Junts per Catalunya.