"Decidamos todo": la campaña de Anticapitalistas para acabar con el "secuestro de los oligopolios"

"La idea era señalar a Endesa como responsable de la situación que tenemos", explica en el otro extremo del teléfono Óscar Blanco, portavoz de Anticapitalistas en Catalunya. El partido organizó hace unos días una concentración frente a la central térmica de Endesa en la desembocadura del Besòs, en Sant Adrià de Besòs (Barceona). La acción de protesta, en la que participaron una cincuentena de personas de Anticapitalistas y otros colectivos, tenía como objetivo reunir varias denuncias del movimiento vecinal y ecologista.

"Las Tres Chimeneas es el último gran solar que hay en el litoral del área metropolitana", aunque "en estos momentos no tiene uso". Endesa "pretende, con la colaboración de instituciones públicas, realizar un nuevo barrio, con lógicas muy caducas y especulativas, con una construcción descontrolada de viviendas que se justifica con la construcción de un hub audiovisual", denuncia Blanco.

Apuesta por las consultas populares

Ésta es una de las últimas acciones de una campaña que Anticapitalistas quiere que tenga un mayor alcance. El nombre de esta campaña, que arrancó el pasado mes de octubre con la presentación de una página web donde se reúne toda la información sobre la misma, tiene un inconfundible carácter militante: "Decidamos todo".

Anticapitalistas lamenta que no se ha generado "un debate social y político sobre las respuestas" a los problemas actuales

El origen de "Decidamos todo" se encuentra, afirma Blanco, en la constatación de que "hay una serie de problemáticas sobre la mesa", pero que "no se acaba de generar un debate social y político sobre cuáles podrían ser las respuestas necesarias".

Blanco destaca "sobre todo la cuestión de la luz, y cómo ha ido a peor". Las empresas responsables de la subida de la factura de la electricidad son, además, "estructuras vinculadas con la crisis climática", y ésta, recuerda, "no es cuestión de coyuntura, sino que irá a peor con el tiempo". En este sentido, Anticapitalistas no esconde su insatisfacción hacia la política del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. "Vemos que básicamente se van poniendo parches", lamenta Blanco. "No se han aprobado una serie de promesas, se han incumplido. Y las medidas que se han aprobado tampoco van al fondo del problema", prosigue.

Con acciones como la de Endesa, Anticapitalistas quiere "plantear la posibilidad de vincular la cuestión de las necesidades básicas de la gente con la cuestión democrática". ¿Cómo? "Con un referéndum sobre estas cuestiones y que sea la ciudadanía quien decida cómo afrontarlas", responde de inmediato el portavoz de la organización. La intención, asegura Blanco, es plantear "el debate sobre cómo tener el control público y democrático sobre una serie de bienes que son estratégicos y cada vez serán más claves".

Sumar para luchar conflictos de fondo

"Si seguimos secuestrados, por decirlo de algún modo, por oligopolios, no podremos resolver estos problemas sociales y ecológicos", observa Blanco. El Besòs, subraya volviendo a la acción de hace unos días, "es un espacio muy paradigmático de lo que estamos impugnando en la campaña". En esa acción colaboraron, como querían sus organizadores, "diferentes plataformas que están trabajando sobre el terreno". Ésta es precisamente la dirección que a Anticapitalistas le gustaría que tomara "Decidamos todo": unir bajo un mismo paraguas a un espectro más amplio de organizaciones políticas y sindicales, ya los movimientos sociales.

La organización busca romper con la idea de que 'no hay alternativas'

Blanco reconoce que todavía están "en una primera fase, bastante embrionaria, de dar a conocer la propuesta a otras organizaciones". Tampoco hay un calendario "cerrado" de futuras acciones, en gran medida porque se quiere "ir incorporando organizaciones y hacerlo conjuntamente".

Y esto está relacionado con que los problemas que quiere abordar "Decidamos todo", que "no son problemas que se resolverán pronto: son conflictos de fondo". Por ello, para Anticapitalistas es imperativo "romper la dinámica de que 'no hay alternativa'" y la única manera de hacerlo es ampliar la base de la campaña "desde los colectivos" y con la mira puesta en "planificar" nuevas acciones".

Por el momento, indica Blanco, están "trabajando en esta campaña dándola a conocer, con material en la calle, las primeras acciones o actos en distintas ciudades" y también se han realizado algunas reuniones. "Nos hemos reunido con la CUP en Madrid, el grupo del Congreso, con el que colaboramos con otros temas, nos hemos reunido con el Sindicat de Llogateres...", desarrolla Blanco. "La idea es que no sea algo estrictamente de Anticapitalistas y mantener la autonomía de movimientos sociales y organizaciones sindicales", reitera. Hace una pausa y formula una aspiración que es, a la vez, toda una labor política para la izquierda: "Debemos saber cómo hacerlo".