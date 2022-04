I want to believe dicen los creyentes en los ovnis o los que quieren creer en los ovnis. Uno de los más famosos en España es Nega, vocalista de Los Chikos del Maíz. El no quiere un Audi, quiere un ovni.

En España no hay mucha gente que crea en los ovnis aparte de Nega, ni tampoco mucha gente que crea en Dios. Ni siquiera entre los obispos; ya lo decía el ministro de agricultura de la CEDA Manuel Giménez-Fernández: No tengo nada contra los obispos españoles salvo dos cosas: no creen en Dios y no han hecho el bachillerato.

Pero en España sí hay mucha gente demócrata que cree en la posibilidad de una derecha democrática aunque haya unido su destino a VOX. Y Alberto Núñez Feijóo ha hecho renacer a esa comunidad de feligreses. Entre los pastores más destacados de esa congregación de demócratas de buena voluntad destaca mi amigo Enric Juliana que escribía el otro día que Feijóo es básicamente el hijo político de Romay Beccaría, "el Andreotti de Galicia, un hombre que nunca levanta la voz".

El periodista catalán más lúcido de Madrid escribía en La Vanguardia que "el nuevo líder ha lanzado en Sevilla su programa de máximos. Un PP moderadamente girondino que no espante a la España periférica, sin perder Madrid. Un PP centrado que sea capaz de recuperar votos fugados a Vox en la medida que logre aparecer como fuerza ganadora. Un PP europeísta, atento a Bruselas, Berlín y París, donde no gusta nada la perspectiva de una Europa del Sur condicionada por la extrema derecha en plena glaciación de la Europa del Este. El objetivo final de ese PP girondino sería hacer prisionero al PSOE en el interior de un gobierno de concertación nacional en el que podría llegar a participar el PNV". ¿Es posible un PP así? El propio Juliana se respondía: "La cuestión es la densidad que puede haber adquirido Vox en la sociedad española. Eso se comprobará en Andalucía antes que acabe el año".

Parece que los creyentes no han tenido bastante con Castilla y León y con las encuestas y tienen que esperar a ver a Juanma Moreno gobernando con los ultras. ¿Qué hay de nuevo viejo? Decía Bugs Bunny.