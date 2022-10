La derecha mediática, al rescate de Feijoo tras el desastre de Liz Truss

La crisis política en el Reino Unido está teniendo una derivada interna importante aquí en España. El plan económico desastroso basado en la bajada masiva de impuestos a los ricos que ha provocado la caída de Liz Truss es básicamente la misma política fiscal que la derecha propone hacer aquí. Y es esta derivada interna la que está copando los contenidos mediáticos sobre lo sucedido en Reino Unido, muy por encima de las piezas sobre quién es el nuevo primer ministro británico y cuál es la situación interna allí.

La progresía mediática de la órbita del PSOE viene claramente con ese mensaje de vincular el plan fiscal fallido de Liz Truss con las propuestas fiscales del PP. Fijaos.

infoLibre: "La alargada sombra de Truss: Feijóo hace malabares para desmarcarse y el PSOE trata de asociarlos. El PP marca distancias ahora con el Reino Unido tras el fiasco impositivo. Moncloa y Ferraz quieren retratar a un PP aislado en sus propuestas en el contexto europeo".

HuffPost: "El PP propuso en 2019 una fiscalidad más baja que la de Truss, según su programa electoral. Los populares hacen equilibrios tras la debacle que provocó la dimisión de la ya ex primera ministra británica este miércoles. Sus propuestas fiscales son muy similares". Otro del Huff Post: "Feijóo se desmarca del fiasco de Liz Truss: "La propuesta fiscal de Sánchez se parece más a la suya". El presidente del PP niega ahora que recetara una bajada masiva de impuestos y que su partido propusiera en 2019 una fiscalidad más baja que la de Truss".

El Plural: "Los equilibrismos de Ayuso y Vox para desvincular la bajada de impuestos de la caída de Truss".

La Sexta: "Ayuso se contradice: presumió de defender la política fiscal de Liz Truss y ahora dice que "nunca" se ha pronunciado"

Feijoo ha salido al paso de esta comparación evidente y ha intentado negar -con escaso éxito y con un argumentario que roza el dadaísmo- que sus propuestas fiscales neoliberales sean como las de Liz Truss. Es un virtuoso este Feijoo. Si no gana las próximas elecciones, siempre podrá ganarse la vida en un semáforo haciendo malabares. "No hemos propuesto una bajada masiva de impuestos a los ricos como en Reino Unido, lo nuestro solo es una bajadita selectiva. Y en realidad lo de Liz Truss, que quería una bajada masiva de impuestos, se parece a lo del Gobierno socialcomunista, que quiere una subida masiva de impuestos, no a nosotros". Y se queda tan pancho el hombre. Al final, Rajoy y sus perogrulladas del vecino, el alcalde y los mucho españoles van a quedar como ejemplos de respeto a la inteligencia de la gente y de pulcritud gramatical castellana al lado de las chorradas indescifrables que dice Feijoo.

En fin. La cuestión es que, como os podréis imaginar, la derecha mediática ha salido en tromba a reforzar el argumentario delirante de Feijoo y a intentar convencer a sus lectores de que las bajadas masivas de impuestos a los ricos que quiere el PP en España no son como las bajadas masivas de impuestos a los ricos que quería Liz Truss en Reino Unido.

La Opinión de la Coruña: "Feijóo niega la analogía del PP con Truss y ve más parecido a Sánchez por "incrementar impuestos, gastos y deuda".

Europa Press, en la misma línea: "Feijóo recalca que la política de Sánchez se parece "más" a la de Liz Truss que la del PP porque sube gastos e impuestos" .

La política online: "Ayuso se despega de Liz Truss: "Las bajadas de impuestos en Madrid han sido de manera paulatina y no de golpe".

Heraldo: "Feijóo niega que el PP proponga bajadas masivas de impuestos como Liz Truss".

El Periódico de España: "El PP marca distancias con Liz Truss y se reafirma en quitar el impuesto de Patrimonio" .

COPE: "Feijóo niega que el PP proponga bajadas masivas de impuestos como Liz Truss" .

The Objective: "Feijóo niega que el PP proponga bajadas masivas de impuestos como Liz Truss".

El Español: "Feijóo desmarca las propuestas del PP de la política fiscal de Liz Truss: "No tiene nada que ver". Nada que ver, ya.