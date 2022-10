El PP reniega ahora del fracasado plan para bajar impuestos a los ricos de Lizz Truss

La marcha atrás de la primera ministra británica Lizz Truss en la rebaja fiscal a los ricos ha complicado el discurso a un PP que en las últimas semanas ha entrado en una batalla con el Gobierno precisamente por la bajada de impuestos a las rentas altas. Génova ha marcado distancias con el plan británico; y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y Ayuso, que llegó a celebrar la medida británica y a usarla como ataque al Ejecutivo, no se ha pronunciado.

El rechazo a la estrategia neoliberal de Truss de aliviar la carga tributaria de las rentas más altas ha sido tal que la sucesora de Boris Johnson se ha rectificado a sí misma en pocas horas. La libra cayó en picado tras el anuncio de la gran reducción de impuestos y le faltaban apoyos entre sus propias filas del Partido Conservador. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también señaló que una medida así "incrementará la desigualdad" social al favorecer a las rentas altas.



La medida que menos gustaba era la reducción del tramo más alto del impuesto sobre la renta, del 45% al 40%. Era la piedra angular del plan de Truss, y también fue en su momento una propuesta del PP. El programa electoral de 2019 elaborado por la anterior dirección y con el que Pablo Casado se presentó a la generales de ese año planteaba exactamente lo mismo: una rebaja fiscal del IRPF que dejaría el tipo máximo por debajo del 40%.

Feijóo nunca ha planteado esta medida pero sí que iniciado, a través de sus comunidades autónomas, un goteo de rebajas fiscales con la eliminación o reducción del impuesto de patrimonio a los más ricos como seña de identidad.

Sin embargo, la rectificación forzada de la líder británica ha obligado también al PP a renegar de cualquier parecido entre la propuesta de británica y la suya. Tanto el presidente Núñez Feijóo, como sus vicesecretarios de Economía y de Relaciones Institucionales, Juan Bravo y Esteban González Pons, respectivamente, se encargaron de repetir que su propuesta "es muy diferente" a la de Reino Unido. Es más, según Feijóo, "nada tiene que ver".

Hay, eso sí, opiniones diversas en la cúpula de Génova sobre dónde residen esas diferencias. El presidente del PP señaló como principal discrepancia ente su plan y el británico que ellos no proponen una "bajada masiva de impuestos", como sí hizo Truss. Sin embargo, para su vicesecretario económico los planteamientos fiscales son diferentes "sobre todo por la parte del gasto público". "No es tanto el problema de bajar o no impuestos, sino que no veían ningún gesto en el ahorro de esa cuantía", dijo Bravo asumiendo las bajadas masivas de las que se desmarcó Feijóo.

La apuesta cultural del PP

Porque, a pesar de que el giro de guion en Reino Unido ha complicado esa defensa férrea del "cuántos menos impuestos, mejor", el PP no abandona esa tesis.

"En estos tiempos de guerra cultural, la bajada de impuestos es la apuesta cultural del centro derecha", aseguró González Pons para defender el mantra de Génova: "Cuántos menos impuestos más libertad y más iniciativa privada". La frase no es de Díaz Ayuso, sino del vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP.