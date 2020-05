El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, informó este lunes que el líder de la oposición, Pablo Casado, ha comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no apoyará la prórroga del estado de alarma que debatirá este miércoles el Congreso.

Esta fue la única referencia que hizo Ábalos a la conversación mantenida en la mañana del lunes entre ambos dirigentes, en la que el presidente del Gobierno intentó recabar el apoyo del PP, aunque Casado ya había advertido unas horas antes que su partido no iba a dar ese respaldo.

José Luis Ábalos, advirtió que aquellos que se oponen a la prórroga del estado de alarma, "tendrán que responder ante los ciudadanos si hay un repunte de contagios", dijo.

En un tono muy serio, indicó que la ampliación del estado de alarma no es un "capricho del Gobierno ni una medida ideológica" y apuntó que no hay otra alternativa, "o, al menos, no la hemos escuchado", dijo.

Ábalos hizo este llamamiento fundamentalmente al PP a quien pidió "responsabilidad y compromiso", y recordó que es un partido que aspira a gobernar España y ya la ha gobernado. "No le pedimos acatamiento ni un cheque en blanco. solamente responsabilidad, porque lo otro es condenarnos al caos del que se tendrán que hacer responsable", dijo.

El también secretario de Organización del PSOE indicó que aunque salga adelante el estado de alarma con el apoyo de otros grupos, esto no elude "la irresponsabilidad" del PP si se sigue manteniendo en esta postura. "No es legítimo intentar acorralar a un Gobierno para que lo terminen pagando los ciudadanos", añadió.

En un tono más moderado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, apuntó que más de veinte países de nuestros entornos tienen un sistema parecido al estado de alarma que se aplica en España y recodó que "ha sido una herramienta constitucional que funciona", añadió.

En este sentido, Illa indicó que desde su puesta en marcha el nivel de contagio ha pasado del 35% al 0,16% que se registró este lunes. Por ello, el ministro insistió en que "es imprescindible mantenerlo en la fase de desescalada que se muy compleja", añadió.