El líder del PP, Pablo Casado, considera que "no tiene sentido" a partir de esta semana prorrogar el estado de alarma, ya que, a su entender, la desescalada "ya no necesita" este instrumento "excepcional" que limita derechos y libertades.

Dicho esto, Casado ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que desvincule el estado de alarma del pago de la prestación de los ERTES y de la liquidez a pymes y autonómos porque, a su juicio, es un "chantaje" e "inmoral".

"En los términos en que la conocemos no podemos apoyar la prórroga al estado de alarma", ha declarado Casado en una entrevista en Onda Cero en la que ha insistido en que dispone de legislación básica para afrontar la actual situación derivada de la pandemia.

Casado ha afirmado que el estado de alarma ha sido necesario para evitar "el colapso" de las UCI pero ha añadido que, una vez que el propio Sánchez dice que se puede salir a "tomar el vermut", hay que adaptar la normativa legal a la situación.

En este punto, ha reiterado que el estado de alarma prorrogado a partir de esta semana "no tiene ningún sentido" y ha subrayado que si el Gobierno ya sostiene que se está caminando hacia la "nueva normalidad" no parece "lógico utilizar este instrumento "excepcional". "Esta unilateralidad para ser tan ineficaz y tan incompetente no puede buscar complicidad en la oposición", ha avisado.

Ayuso, de la misma opinión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha rechazado este lunes prorrogar el estado de alarma porque considera que hay "regulación suficiente" más allá para contener la evolución del coronavirus.

Recurriendo a los mismo argumentos de Casado y pese a que este domingo no pidió directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponerle fin, sino replantearlo, Ayuso ha dicho en una entrevista e Telecinco: "Creo que hasta aquí ha funcionado pero ya estamos en otro escenario".

A pesar de estas palabras, Ayuso ha incidido en que ahora hay que ser "muy cautelosos y seguir insistiendo en que esto no ha terminado, ni mucho menos". "No nos podemos permitir una vuelta atrás, hemos sufrido mucho, ha muerto mucha gente. Los sanitarios han pasado escenas realmente terroríficas que olvidamos pronto pero que están ahí", ha dicho.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno regional cuenta con "planes paralelos" por si hubiera algún repunte. Así, la dirigente ha reconocido que, al volver a salir a la calle, "alguno tendrá que haber", pero espera que se produzca "de manera contenida".