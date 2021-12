Día de la Constitución La imposible reforma de la Constitución... cuarenta y tres años después

El PSOE dice que, en estos momentos, no es una prioridad la modificación de la Carta Magna. Los socialistas constatan que no hay mayorías para los más mínimos avances. Unidas Podemos cree que el PSOE no tiene voluntad de acometer una reforma constitucional en profundidad.