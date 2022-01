El día en que Martín Villa no reconoció que pudo "ser responsable político y penal" de homicidios en los 70 (aunque lo hayas leído en muchos medios)

No, el que fuera ministro del Interior durante la Transición, Rodolfo Martín Villa, no ha reconocido que pudiera ser "responsable político y penal" de muertes y torturas entre 1976 y 1978. Es más, lo que ha hecho este lunes ha sido volver a defender su "inocencia" durante una charla titulada La Transición, mi memoria y la querella argentina que ha tenido lugar en Madrid.

Lo que sí ha dicho Martín Villa, en clave irónica, ha sido lo siguiente: "Yo pude ser el responsable, políticamente por supuesto, y también incluso responsable penal de aquellas muertes". Este entrecomillado ha generado confusión en un primer momento, al ser difundido por la agencia Europa Press en un teletipo replicado por varios medios y que posteriormente ha sido rectificado. Puedes escuchar sus palabras a partir del minuto 11.07 de este vídeo.

Sin embargo, las palabras descontextualizadas ya habían tenido recorrido y formaciones políticas como EH-Bildu reaccionaban a ellas pidiendo la comparecencia de Martín Villa en el Congreso.

En Público, desde un primer momento se ha informado de las palabras del exministro como lo que han sido, una ironía. Además, se han recogido su palabras previas y posteriores a la frase que después se sacó de contexto en los titulares. Primero, Martín Villa señalaba: "Me he defendido lógicamente de las imputaciones personales que se me han hecho pero he creído que estaba en la obligación de defender una etapa en la vida española en la que todos los españoles de cualquier signo político y de ningún signo político constituyeron una de las mejores etapas de nuestra reciente historia, la transición".

Martín Villa fue procesado por la jueza argentina María Servini por cuatro homicidios en la Transición

Después, tras decir que pudo "ser el responsable, políticamente por supuesto, y también incluso responsable penal de aquellas muertes", continuaba: "Incluso hubiera sido posible que yo en un rapto de locura hubiera podido ser el autor material de aquellas muertes. Lo que no era posible es que yo formara parte de algunos gobiernos en la Transición que urdieron un plan sistemático deliberado, generalizado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de un gobierno democrático".

Martín Villa fue procesado por la jueza argentina María Servini por cuatro homicidios en la Transición, tres muertes durante los sucesos del 3 de marzo en Vitoria en 1976 y la muerte de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978; pero dos meses después la Sala Segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal o Cámara de Apelaciones, tomó la decisión de tumbar el auto de procesamiento al declarar la "falta de mérito" para procesar al exministro de Interior. Lo que significa que este tribunal le pide a la jueza instructora, María Servini, que profundice más en su investigación, pero no levanta la imputación contra Martín Villa.