Diálogo social El Gobierno envía una última propuesta para ampliar los ERTE y habrá este lunes una reunión definitiva

Preocupación por la inseguridad jurídica que se generaría para empresas y trabajadores de no alcanzarse un acuerdo y no se aprueba en Consejo de Ministros antes del 1 de octubre. Trabajo intenta no llevar el decreto ley sin un pacto previo.