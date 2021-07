Díaz reivindica el concepto "matria" tras las críticas: "La derecha no está a la altura"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, asegura que el concepto matria, en sustitución de patria, ha venido para quedarse. Díaz ligó el giro conceptual de la matria al énfasis en los cuidados, la igualdad y el diálogo, tres pilares de su discurso y acción de gobierno. Una reflexión que fue ampliamente criticada por los partidos a la derecha del hemiciclo. Sin embargo, la dirigente de Unidas Podemos se reafirma: "Hablar de matria es hablar de un proyecto de país", ha señalado este miércoles, en un curso organizado por la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.

Para Díaz se trata de una "polémica estéril" que muestra "como la derecha no está a la atura de las circunstancias ni siquiera con lo que tiene que ver con los debates ideológicos e intelectuales o incluso con el pensamiento". Lo cierto es que el concepto no es nuevo, algunos pensadores como la escritora inglesa Virginia Woolf y el filósofo español Miguel de Unamuno ya lo utilizaron en su época. Wolf aseguró que ella, como mujer, "no tenía patria", mientras que Unamuno acuñó el concepto de la "matria vasca".

La vicepresidenta ha remarcado que al utilizar esta palabra no se habla simplemente "de un nombre" sino "de un proyecto que trate de manera igual a las que somos desiguales y tienda la mano a un país que no tiene que ser resuelto de una mirada masculina ni conflictiva". A su juicio, se trata de un "debate de largo recorrido" que incluso daría para una conferencia propia.

El aviso de Díaz a los fondos buitre: "Los gobernantes tenemos que defender a nuestro pueblo"

Díaz también ha aprovechado para lanzar un mensaje claro a los fondos buitre. "Los fondos de inversión tienen un objetivo, ganar dinero, pero los gobernantes tenemos que defender a nuestro pueblo y a nuestro país. Tenemos otro objetivo: redistribuir la renta", ha señalado.

En ese sentido confía en que en la reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Estados Unidos con estas corporaciones se haya conversado sobre su fiscalidad y ha dejado claro que Unidas Podemos no está en el Ejecutivo para mejorar su rentabilidad. "Me preocupa los derechos que han perdido los trabajadores, jóvenes sin empleo y madres que pelean para llegar a fin de mes", ha afirmado.