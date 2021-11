La difícil relación entre Aragonès y la CUP, una cuestión de confianza

Hasta siete veces figura la palabra "confianza" en el acuerdo que Esquerra Republicana de Catalunya y la Candidatura d'Unitat Popular establecieron para la investidura de Pere Aragonès como president de la Generalitat de Catalunya.

"Dime de qué presumes y te diré de qué careces", reza el refrán, o lo que es lo mismo: cuando tantas veces hay que nombrar algo es porque no vas sobrado de ello. Y estos días la relación entre ERC y la CUP tiene el depósito de la confianza con la luz de reserva encendida después del rechazo de los anticapitalistas al primer presupuesto de una presidencia de Esquerra en el Parlament actual.

Los republicanos quieren mantener viva la mayoría independentista que forman ERC, Junts y la CUP, aunque sea con respiración asistida. Pero Aragonès lo tiene claro: o la CUP facilita alguna votación clave para el Govern o dará por extinguido el compromiso adquirido para llevar al Parlament una cuestión de confianza sobre su presidencia en el primer semestre de 2023.

"ERC se compromete a someter a la consideración del Parlament de Catalunya la renovación de la confianza que haya recibido –el president de la Generalitat– en su investidura antes de terminar la primera mitad del 2023". Así especifica el acuerdo con la CUP la cuestión de confianza, un mecanismo que, a diferencia de la moción de censura, solo puede poner en marcha el propio Aragonès, pero que comporta la convocatoria electoral automática en caso de perder la votación en el pleno del Parlament.

Las nuevas cuentas son "una herramienta esencial" para "poder ejecutar muchos de los compromisos establecidos"

Fuentes de Esquerra, sin embargo, recuerdan que el documento también incluye mecanismos y grupos de trabajo para "permitir el seguimiento detallado del grado de ejecución de los compromisos adquiridos, aspecto imprescindible para garantizar la estabilidad parlamentaria y de gobierno que incluirá todas aquellas iniciativas legislativas, incluidos los presupuestos, necesarias para la implementación de los compromisos adquiridos". Estas fuentes consideran que hay una contradicción en el rechazo de la CUP a los presupuestos con el contenido del acuerdo ya que las nuevas cuentas son consideradas por los republicanos como "una herramienta esencial precisamente para poder ejecutar muchos de los compromisos establecidos".

Así las cosas, hay la sensación en el partido presidido por Oriol Junqueras que no hay ninguna evaluación en los órganos y términos establecidos que justifique el no a los presupuestos y que por tanto hay que "recomponer las confianza pero de forma bilateral".

Reuniones para recomponer las relaciones

Como ya avanzó Público, en los próximos días está previsto que miembros del Govern y dirigentes de Esquerra mantengan contactos con la dirección de la CUP para analizar la situación del acuerdo y de las relaciones entre las formaciones independentistas. Siempre con el objetivo prioritario de mantener viva la mayoría independentista conocida como "del 52%", apuntan las fuentes consultadas.

Pero Aragonès inicia estas conversaciones con dos nuevas condiciones previas: su Govern ha demostrado que tiene alternativas a la CUP y puede aprobar los principales proyectos con En Comú Podem como ha pasado con los presupuestos, e incluso en algún caso con el PSC aunque la relación incomode mucho más a los dirigentes de Esquerra. Y en segundo lugar, la CUP debe facilitar que prosperen algunos temas estratégicos para el Govern que estén en sintonía con el acuerdo de investidura.

Aragonès insta a la CUP a "explorar" cómo generar un "sistema de confianzas mutuas"

En caso contrario, el president advertirá a los anticapitalistas que se dará por desvinculado del compromiso de presentar la cuestión de confianza. Aunque eso certificaría la ruptura definitiva del bloque independentista, un escenario que Aragonès quiere evitar a toda costa por lo que insta a la CUP a "explorar" cómo generar un "sistema de confianzas mutuas".

Por su parte, los anticapitalistas consideran que son proyectos como el macrocomplejo de ocio de Hard Rock Café o el de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030, así como el voto favorable de ERC a los presupuestos generales del Estado los que generan desconfianzas "en la determinación de confrontación con el Estado para ejercer el derecho a la autodeterminación y en la voluntad de acabar con las políticas de la era sociovergente". Y constatan que des de su punto de vista ha habido un incumplimiento de los acuerdos de investidura que justifica el rechazo a los presupuestos.

Las renovables, segundo gran encontronazo

Así las cosas, uno de los grandes proyectos del Govern de Aragonès, que muy probablemente volverá a romper la mayoría independentista, será la ratificación en el pleno que empezará este martes del decreto sobre la implantación de las energías renovables.

La consellera de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, presentará el Decreto ley 24/2021, que modifica la Ley 16/2017, del Cambio Climático, y el Decreto ley 16/2019, a fin de introducir en ella mejoras para acelerar la implantación de la energía eólica y fotovoltaica y "medidas que mejoren la aceptación social de los proyectos de energía renovable", así como "velar por la conservación de la biodiversidad, la ordenación del territorio y el desarrollo sostenible del mundo rural ".

El texto también establece medidas de simplificación administrativa en materia de autoconsumo de energía eléctrica, excluyéndola, por ejemplo, del régimen de autorización administrativa, y la creación de una mesa de diálogo social de las energías renovables, con representantes municipales, del mundo asociativo local, de las asociaciones de energías renovables, de las cooperativas energéticas ciudadanas, de las organizaciones profesionales agrarias, de las cooperativas agroalimentarias y de las entidades ecologistas.

Los anticapitalistas se muestran muy críticos con el nuevo decreto de las energías alternativas

Aunque todo apunta que Junts y ERC no tendrán problemas para aprobar el nuevo decreto de las energías alternativas en negociación con los comuns –el PSC ya ha anunciado su voto en contra–, una abstención de la CUP se vería como un gesto de buena voluntad. Pero los anticapitalistas se muestran muy críticos con un proyecto que no consideran respetuoso con el territorio. Según fuentes de la CUP-NCG el nuevo decreto del Govern sobre las renovables es "insuficiente", aunque admiten que "acoge reivindicaciones de la candidatura y de las entidades del territorio".

Los anticapitalistas consideran que, con el decreto "ERC vuelve a dar la espalda a los territorios afectados". "Por un lado, descarta aplicar la moratoria sobre los proyectos ya validados, como estaba acordado en el pacto de investidura con la CUP, y menos aún, aplicar la derogación del actual decreto, como pedían ayuntamientos, entidades ecologistas y cargos electos", aseguran los anticapitalistas.

En Comú Podem, el nuevo socio fiable

Con estas posiciones, se acerca un nuevo encontronazo de máximo nivel en el Parlament entre el Govern y la CUP, y En Comú Podem emerge como nuevo socio de mucha más fiabilidad para Aragonès. Es cierto que ello le ha generado críticas de los socios de Junts, que culpan al president de la "ruptura de la mayoría independentista del 52%" porque "es Aragonès quién firmó un acuerdo con la CUP y es él quien debe velar para que se mantenga en firme". Pero también que la posición crítica de dirigentes de Junts al acuerdo de presupuestos ha generado mucha tensión interna en el espacio postconvergente, especialmente entre los miembros del Govern y diputados como Joan Canadell que intervino en el pleno presupuestario con una dureza inusitada.

ERC no ve claro supeditar exclusivamente las políticas del Govern a la CUP

ERC no ve claro supeditar exclusivamente las políticas del Govern a una CUP que parece haberse distanciado de forma considerable. Lo expresa la portavoz de ERC, Marta Vialalta, respecto a que la CUP pudiera incorporarse a la aprobación definitiva de los presupuestos el 23 de diciembre: "Obviamente que nos gustaría muchísimo, bienvenidos, por nosotros no quedará", pero añadiendo rápidamente que continuará la negociación con los comuns para cerrar "flecos" y garantizar que las cuentas entraran en vigor el 1 de enero. Cosa que hace años que no ocurre en Catalunya.

La mayoría independentista, a toda costa

Vilalta mantiene, eso sí, un discurso que Esquerra quiere apuntalar, que la mayoría independentista "se mantiene, pase lo que pase con las votaciones en el Parlament". La secretaria general adjunta de Esquerra remarca que no hay ningún cambio sobre el 52% que consiguieron los partidos independentistas el 14-F: "No ha cambiado ni se ha esfumado, es tan real como siempre", constata.

"Queremos trabajar para que se pueda evidenciar siempre que sea posible y en lo posible", afirma Vilalta, que reitera el interés de los republicanos por mantener la formación anticapitalista en posibles acuerdos futuros. Especialmente en aquellos que tengan que ver con hacer frente a "la represión" y "en la lucha por conseguir ejercer el derecho a la autodeterminación".

Ahora bien, sobre si habrá o no cuestión de confianza la primavera del 2023, la respuesta de los dirigentes de Esquerra es cada vez más escéptica: "Se valorará en los próximos días". Con lo que todo apunta a que la mayoría independentista actual en el Parlament coge tintes de Espíritu Santo: está pero no se la ve, a no ser que se sea creyente.