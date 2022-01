Dimite una diputada de Ciudadanos en Asturias por la "mutante estrategia" del partido

Laura Pérez Macho, diputada y exportavoz de Ciudadanos en la Junta General del Principado de Asturias, ha presentado este martes la renuncia al acta ante la Mesa de la Cámara. Ha dimitido debido a que no compartía la estrategia del partido.

Pérez Macho ha querido reafirmar sus críticas a la dirección de Ciudadanos en Asturias ante la "conculcación de mis derechos y de los de mi compañero Armando Fernández Bartolomé, así como de mis dudas sobre una mutante estrategia política que nos sitúa permanentemente en la improvisación y la provisionalidad", según declaraciones recogidas por Europa Press. Tanto ella como el diputado Bartolomé, se han mostrado muy críticos con las decisiones de la dirección del partido en Asturias.

La diputada ha lamentado no haber recibido aún respuesta a sus peticiones de amparo ante el Comité de Garantías de Ciudadanos "por las situaciones de trato discriminatorio y de señalamiento vividas en los últimos meses en mi condición de diputada". Pérez Macho ha afirmado que "si no me dejan trabajar, si no me permiten hacer política y parlamentarismo para los asturianos, no voy a seguir cobrando un sueldo".

Además ha asegurado que lo mejor ante la situación es continuar con su vocación de "servicio público, como periodista y politóloga, que es mi puesto de trabajo".

La exportavoz ha indicado que en estos meses "ha habido en efecto decisiones impuestas a este Grupo Parlamentario que no comparto, que no han resultado positivas para nuestra eficacia política, que no creo acordes a nuestros compromisos electorales; y que, como tales, las he tratado de denunciar desde el primer hasta el último momento".

Así, ha afirmado a través de un comunicado que ha intentado contribuir en la construcción de "un proyecto de centro progresista que creo que es necesario para España y para Asturias". Adrián Barbón, presidente del Principado, ha expresado en sus redes sociales su gratitud y apoyo a Laura Pérez Macho al enterarse de su dimisión.