Seis comunidades se suman a las restricciones de la hostelería y el ocio nocturno de cara a la Nochevieja

Ante la escalada de contagios, Pedro Sánchez, para justificar la ausencia de medidas restrictivas de cara a la Navidad, dijo hace unos días que "no estamos como hace un año". Pero Nochevieja queda muy cerca, la incidencia acumulada no para de subir y hay seis comunidades autónomas a las que esa frase no les ha servido y pretenden sumarse a Catalunya en las restricciones, aunque ninguna llegará a imponer toque de queda como ha hecho el Gobierno de Pere Aragonès.

Euskadi, Aragón, Navarra, Cantabria, Asturias y previsiblemente La Rioja han decidido restringir horarios en restauración y ocio nocturno para atajar la explosión de contagios de la covid-19 tras pasar la Nochebuena y enfilar la Nochevieja, una celebración que suele traer mucha movilidad nocturna.

A la espera de la actualización de la incidencia acumulada y de la presión hospitalaria, con datos del 23 de noviembre la incidencia está disparada en estas comunidades. Navarra (1.750,31), La Rioja (1.606,06), Euskadi (1.404,68) y Aragón (1.217,55), duplican y hasta triplican la cifra que marca el riesgo alto, 500 casos por cada 100.000 habitantes, según el semáforo covid del Ministerio de Sanidad. Cantabria se sitúa en 703,55.

La presión hospitalaria sigue en aumento lento pero constante. Aragón se ubica en 7,63% de camas ocupadas por covid y un 20,00% en las UCI; Asturias, en 5,97% y 15,95%; Navarra, 7,01% y 21,19%; Euskadi, 8,05% y 21,30%; y La Rioja, 6,64% y 18,87%.

La consejera de Aragón, que ha hablado de medidas "consensuadas" con las otras comunidades, ha dicho que el resto de regiones tomarán medidas parecidas para frenar los contagios, disparados en estas comunidades autónomas. Mientras algunas como Asturias ya habían anunciado reglas este viernes, La Rioja está pendiente de ver hasta qué punto restringen la movilidad y cuándo lo hacen oficial.

Aunque Aragón ha introducido a La Rioja entre las que han movido ficha, este lunes el gobierno riojano aún estudia qué medidas tomar, según Noticias de La Rioja.

Aragón

Sira Ripollès, consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, ha sido la que en rueda de prensa ha precisado que este martes se publicará una orden para adelantar a partir del miércoles el cierre de los locales de hostelería a la medianoche y los establecimientos de ocio nocturno a las 02.00 horas hasta el 15 de enero. Se limita en diez comensales por mesa y se prohíbe consumir de pie en interiores.

También habrá cambios en los eventos multitudinarios, que se reducirán en interiores de 500 a 250 asistentes y en exteriores, de 1.000 a 500, y en los gimnasios o establecimientos asimilados, se limitarán las actividades a un máximo de 10 participantes, sin limitaciones horarias.



Cantabria

Por ejemplo, 50 municipios de Cantabria han subido al nivel 3 de riesgo y aquellos que tienen más de 5.000 habitantes no podrán abrir los locales de ocio nocturno.

Cantabria en su conjunto y 50 de sus municipios, del total de 102, suben al nivel 3 (riesgo alto) por coronavirus. Así, a partir de esta medianoche y según las restricciones de la consejería de Sanidad de Cantabria, en los ayuntamientos con mayor incidencia del virus -los más poblados y todos los que tiene más de 5.000 habitantes- no podrá abrir el ocio nocturno.

En hostelería, además del pasaporte covid se impone una limitación de aforos en interiores del 75% y seis personas por mesa en interiores y diez en terrazas. Como añadido, se reducirá el aforo en actividades deportivas o culturales al 50%, misma restricción que en el comercio. El público en eventos deportivos en instalaciones cubiertas o cines y teatros se reduce al 75%.

Euskadi

Por su parte, en Euskadi a partir de este martes se sabrán las restricciones que el presidente Urkullu haga para la región, que también limitarán el ocio de la restauración y la hostelería y los eventos multitudinarios, según un comunicado de la Presidencia de Euskadi (Lehendakaritza).

El Ejecutivo del PNV no solicitará permiso para estas restricciones a los tribunales ya que están amparados por la declarada emergencia sanitaria en Euskadi, según El Diario Vasco.

Asturias

Por último, Asturias ya lo anunció el pasado viernes y ya está reflejado en su página web. El Principado cierra, a partir de este martes y durante un mes, el interior de todos los bares de copas, discotecas, salas de baile y locales de ocio nocturno a partir de este martes, además de implantar como obligatorio el pasaporte covid para acceder a bares, restaurantes, gimnasios, locales de apuestas, eventos multitudinarios o residencias de ancianos.

Además, el Principado prohíbe a partir del día 28 la venta de bebidas alcohólicas en gasolineras y negocios minoristas desde las 22:00 hasta las 6:00 horas.