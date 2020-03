La vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, del PP, ha dado positivo en las pruebas de coronavirus, según ha revelado ella misma a través de su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que se encuentra "perfectamente bien". Este martes ya no acudió a la reunión de Mesa del Congreso ni de la Junta de Portavoces.

"Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas", ha escrito la propia Pastor en la mencionada red social.

Fuentes del PP han confirmado a Efe que Pastor llegó a Pontevedra, ciudad en la que tiene fijada su residencia, el pasado sábado y tras subirle la fiebre y aparecer síntomas de un posible contagio optó por iniciar una cuarentena voluntaria en su casa.

Asimismo, Pastor, que fue ministra de Sanidad ha lanzado un mensaje de tranquilidad y recuerda que "tenemos una excelente sanidad y magníficos profesionales".

Fuentes del PP han informado de que la Ana Pastor estuvo el pasado viernes participando en varios actos electorales en Galicia, así como en otros actos por el 8 de marzo. El PP también ha informado que la vicepresidenta del Congreso estuvo en Málaga recientemente.

La dirigente popular canceló su asistencia a la manifestación del 8-M celebrada el domingo en Pontevedra y también declinó acompañar el lunes al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en un desayuno informativo ante unas cuatrocientas personas.

Desde el PP, han recordado, tras este primer positivo, que ya adoptaron las medidas recomendadas por las autoridades y, aparte de las acciones de higiene y precaución, desde este miércoles ya teletrabajan todos los empleados que así lo han decidido.

El partido envió una circular ayer, martes, para informar a sus trabajadores de que podían acogerse a esta opción de manera voluntaria. Por el momento, estas son las medidas que han adoptado en el PP.

"Desde el Partido Popular estamos tomando las medidas recomendadas por las autoridades. Por eso, desde hoy teletrabajan todos los trabajadores que han considerado oportuno. No hay más medidas que las que ya se están tomando", han remarcado las mismas fuentes de la calle Génova, sede nacional del PP.