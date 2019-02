El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y diez de sus ministros se someterán este miércoles a un examen final sobre su gestión en estos casi nueve meses de mandato en el que será en el último Pleno de control del Congreso de esta legislatura.

Tras su comparecencia para hablar sobre las sociedades que han utilizado sus ministros para comprar viviendas o gestionar su patrimonio, Venezuela y el Brexit, Sánchez atenderá tres interrogantes del PP, ERC y PNV en la sesión de contol, que le reclamarán hacer un balance de sus nueve meses en el Palacio de la Moncloa. En el caso del PP su líder, Pablo Casado, aprovechará de nuevo para cargar contra su gestión, a tenor de la pregunta registrada.

Turno de Casado: "Su España, señor Sánchez, no se parece a la que quieren los españoles"

Tras algo más de 45 minutos, es el turno de Pablo Casado. El presidente del PP, no habla del Brexit ni tampoco de Venezuela y apenas lo hace sobre las sociedades de algunos ministros de Sánchez. Vuelve a criticar ferozmente al presidente, al que acusa de mentir y de presentar "una España que no se parecen a la que quieren los españoles".

"La situación de Venezuela es dramática"

Define Sánchez como "dramática" la situación política, económica y social de Venezuela y ofrece la colaboración de España. Pese a ello, Sánchez rechaza "cualquier solución no pacífica". "Y, más aún una intervención militar en Venezuela. Hay errores del pasado que no podemos repetir, no queremos volver a avergonzarnos", asegura.

Elecciones libres en Venezuela: "Maduro ha fracasado"

El presidente habla de Venezuela, situación que sigue con gran atención, dice. Sánchez defiende "unas elecciones libres y transparentes en Venezuela" y añade: "El régimen de Maduro a fracasado estrepitosamente".

"La corrupción carcome el edificio democrático"

"Todos los ministros han utilizado figuras legales para gestionar su patrimonio. Todas válidas y sin lucro alguno", insiste Sánchez. No da muchas más explicaciones más allá de una declaraciones vagas, quiere pasar de puntillas sobre este asunto: "Somos conscientes de que el nivel de exigencia ha cambiado. La corrupción carcome el edificio democrático en su totalidad mina lo más valioso de las sociedades libres, la confianza". Y pasa a hablar de Venezuela.

Sánchez pasa a hablar de sus ministros

Tras el Brexit, el presidente habla del segundo asunto que le ha llevado a la tribuna: el uso de sociedades instrumentales para gestionar su patrimonio o pagar sus viviendas. Sánchez reitera la confianza absoluta en sus ministros: "porque cumplen con esos criterios de ejemplaridad que nos pusimos como listón innegociable".

Un decreto ómnibus sobre el Brexit

Sánchez anuncia que el último Consejo de ministros del próximo viernes aprobará "un decreto ómnibus" con nuevas medidas y normas de contingencia ante una salida desordenada del Reino Unido de la Unión Europea. "Los españoles deben saber que sea cual sea el escenario final estamos preparados para afrontar las consecuencias", concluye el presidente.

El mejor acuerdo sobre Gibraltar

Sánchez asegura que hará todo lo posible para que el Brexit tenga "el menor impacto en la ciudadania y en las empresas". Se refiere también a Gibraltar: "El acuerdo alcanzado sobre Gibraltar es el mejor posible", dice y anuncia que seguirá en vigor todo lo que hemos acordado con Gibraltar incluso si no hay acuerdo de retirada

Sánchez recurre al brexit para atacar a la ultraderecha

Al presidente le toca hablar del brexit, del que afirma: "Es una pésima decisión pero que como Gobierno de España nos toca respetar". El presidente adopta un discurso europeísta: "No se puede caminar en sentido contrario a la historia. No se puede negar la utilidad y la vigencia del proyecto europeo" y atiza a la ultraderecha, a la que acusa de alentar el brexit: "La ultraderecha no necesita alcanzar el poder para condicionar la agenda política".

Sánchez comienza su intervención recordando que "no hay una sola forma se sentirse español"

El presidente empieza en tono solemne, recordando que esta será su última intervención en el Congreso. Despide la legislatura reivindicando la labor parlamentaria y ha apelado a que, sea cual sea el resultado de los comicios, se "extraigan las lecciones necesarias". El presidente ha defendido que los debates en el Congreso deben reflejar la idea de una España abierta, diversa, dialogante, integradora y tolerante, y parecerse más "a la España real" en la que "cabemos todos".

"Esta es la última comparecencia. Dentro de una semana con la disolución de las Cortes se abrirá una nueva etapa y concluirá así una legislatura intensa. La España presente en esta cámara tiene que parecerse más a la España real en la que no hay una única forma de sentirse español", ha dicho Sánchez.