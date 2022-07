Discrepancias sobre un fondo para la financiación de Andalucía y sintonía sobre energía verde entre Moreno y Sánchez

Una hora y 40 minutos en un tono "cordial" y "sereno" estuvieron reunidos el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en Moncloa. En ese encuentro, se habló, según afirmaron tanto Moreno como Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, de financiación de Andalucía, de fondos europeos, de energía verde, de más médicos y de la posibilidad de que tres agencias públicas se instalen en la Comunidad.

Sin embargo, más allá de buenas palabras y del compromiso de estudiar los temas, nada relevante se concretó. Esta es la segunda reunión entre Moreno y Sánchez desde junio de 2021.

El presidente andaluz, en el encuentro, entregó al del Gobierno un documento con 86 medidas –que el Ejecutivo de Sánchez se comprometió a estudiar– de diverso tenor entre las que están inversiones en infraestructuras de agua que contribuyan a aliviar la presión sobre los acuíferos de Doñana, un asunto con el que Moreno ha logrado alarmar a la Comisión Europea tras presentar la pasada legislatura un proyecto de ley que pretendía sin más ampliar las zonas legalmente regables en el entorno del espacio natural de Doñana.

En los temas de energía verde sí hubo sintonía entre ambos presidentes, afirmó la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Este es un asunto que Moreno ha ubicado como estratégico para la Comunidad –el presidente quiere doblar la capacidad de generación de energía verde en esta legislatura–. Así, Moreno, tras verse con el presidente, afirmó que su idea era "duplicar en estos cuatro años la capacidad" y lograr "la autosuficiencia energética de Andalucía".

"Coincidimos en el impulso a las energías renovables", dijo la portavoz de Sánchez. "Tenemos absoluta coincidencia en este ámbito y queremos que el Gobierno andaluz sea capaz de desplegar los fondos que vayan en esta dirección", agregó.

Financiación

Sobre financiación autonómica, Moreno insistió en la necesidad de reformar el modelo de financiación que lleva "obsoleto" trece años. Mientras eso llega, el presidente andaluz defendió la implantación de un fondo que compense la infrafinanciación de Andalucía, Murcia, Valencia y Castilla La Mancha con el sistema actual, una cuestión sobre la que en efecto existe algún consenso entre los expertos. "Andalucía pierde al año casi 1.000 millones de euros en financiación. Hemos pedido un fondo transitorio de nivelación prorrogable hasta que se apruebe el nuevo sistema. Y que ese fondo aporte 824 millones a Andalucía", dijo Moreno.

La ministra Rodríguez coincidió en que lo suyo era reformar un sistema que ya caducó en 2014, hace ocho años y asumió que las diferencias en este asunto no eran ideológicas, sino que tienen más que ver con las necesidades y problemática específica de cada territorio –"no estamos separados ideológicamente, hay planteamientos opuestos", dijo la ministra–. Eso sí, dijo que no se iba a poner en marcha ese fondo que reclama Moreno. Dijo la portavoz: "Conviene que tengan claro esto: un nuevo modelo de financiación autonómica no puede ser por partes, debe ser acordado entre todos".

Luego, puso en valor el esfuerzo inversor que hace el Ejecutivo en Andalucía y en otras Comunidades. "Estamos haciendo un esfuerzo financiero muy importante con las Comunidades. No ha existido gobierno que haya dado tanto a las Comunidades. [Esta semana] se han aprobado las mayores entregas a cuenta –el dinero, la liquidez que el Estado adelanta a las Comunidades cada año– de la historia. En estos cinco años, los andaluces han tenido un 38,5% más de recursos para sanidad, educación que en los cinco últimos años de gobierno de Mariano Rajoy: el compromiso se plasma en hechos". Moreno remachó: "Vamos a seguir con la matraca, no vamos a parar".

Sobre la reclamación del presidente de la Junta de que el Gobierno ubique en ciudades andaluzas la Agencia Espacial Europea, el centro de Inteligencia Artificial y el Centro Estatal de Salud Pública, la ministra Rodríguez se mostró muy satisfecha. "Este es el proceso de desconcentración, con el que queremos acercar la administración general a los territorios. Buscamos que las Comunidades se impliquen y puedan concurrir a albergar este tipo de centros. Le deseo mucho éxito en esa concurrencia". Este tipo de cuestiones, según indicó la ministra, están reguladas en un Real Decreto, aunque la decisión final depende del Consejo de Ministros. Nada avanzó al respecto Rodríguez.