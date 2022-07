Dolores Delgado: "Me da igual lo que digan, me voy porque mi cuerpo está roto"

La dimisión de Dolores Delgado, fiscal general del Estado hasta este pasado martes, ha desatado todo tipo de especulaciones sobre los motivos reales de su renuncia, si ha sido voluntaria o forzada por el Gobierno. En una entrevista en el diario El País, Delgado sostiene que su marcha se debe exclusivamente a motivos de salud: "Me da igual lo que digan, renuncio porque mi cuerpo está roto".

Delgado afirma que durante su polémico mandato la han atacado mucho y que podría haberse ido antes y por otras razones, pero insiste en que el motivo real de su dimisión es su problema de salud en la espalda y no las polémicas que la han perseguido durante su mandato. "No puedo seguir. No puedo estar cancelando viajes porque no me puedo subir a un avión, y no puedo estar cancelando reuniones institucionales una tarde porque necesito tumbarme, y no puedo arrastrarme y hoy tengo la espalda mal, pero me tengo que hacer una operación de dos hernias discales del lado izquierdo. ¿Cuándo lo voy a hacer? Y tengo otras cosas. Lo primero que voy a hacer al salir de este puesto es todo un día de médicos. No he podido seguir. Para estar aquí tienes que estar al 100%", afirma.

Niega también que su salida esté vinculada a la exigencia del PP de que dejara el cargo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En este asunto también se muestra categórica: "Me da igual lo que digan. Nunca renunciaría si estoy pensando en lo que van a decir unos u otros. Doy un paso al lado. Estoy muy contenta y me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho".

Sobre su futuro, Delgado asegura que regresará a la Audiencia Nacional, donde tiene plaza de fiscal, y niega que haya dimitido para la puedan nombrar fiscal de sala de Memoria Democrática en el Tribunal Supremo. "Lo he hecho porque mi cuerpo está roto. Y, si tengo que esperar a que nadie diga nada, nunca encontraría tiempo ni el momento", insiste.

Delgado alaba a Álvaro García Ortiz, su sucesor al frente de la Fiscalía General del Estado, de quien destaca su "profundísimo conocimiento" de la carrera fiscal. "se la conoce como la palma de la mano. Viene de 20 años en el territorio, viene de la base, ha sido presidente de la Unión Progresista de Fiscales, es experto en medio ambiente y en incendios forestales", asegura Delgado sobre su sucesor. "Va a ser el mejor fiscal general del Estado que nunca ha tenido esta carrera", concluye Delgado.