Podemos e IU concurrirán por primera vez juntos a unas elecciones autonómicas en Castilla y León

Podemos e Izquierda Unida en Castilla y León han acordado concurrir juntos a las elecciones autonómicas convocadas en la comunidad para el 13 de febrero, según confirman ambos partidos a Público.

Será la primera vez que estas formaciones sumen fuerzas en la región para consensuar una candidatura conjunta, con el objetivo de ofrecer una candidatura "plural y abierta" a la ciudadanía.

El partido morado será el que encabece las listas de Valladolid, León, Salamanca, Soria y Zamora; e Izquierda Unida lo hará en las listas de Burgos, Ávila, Palencia y Segovia.

En la papeleta, se mostrará entre paréntesis los tres nombres de los partidos de la coalición (Podemos-IU-AV), ya que Alianza Verde también va a incorporar a representantes de la sociedad civil.

Según fuentes de Podemos, el objetivo es "construir un proyecto plural que crezca y pueda ensanchar su espacio político". Desde Izquierda Unida valoran positivamente la decisión y afirman que este "acuerdo debería permitir aglutinar a la izquierda transformadora en Castilla Y León y plantear un proyecto de comunidad integrador, que defienda los intereses de las familias trabajadoras y atienda las necesidades de la población".

Se trata de un primer paso, según el secretario de organización de IU Ismael González, para "intentar aglutinar en torno a la candidatura una alternativa" al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, ya que afirman que se "ha preocupado más de convocar elecciones que resolver los problemas en plena ola de la pandemia".

Estas elecciones no serán un ensayo del proyecto de Yolanda Díaz, ya que de momento, no concurrirá como tal a las elecciones de Castilla y León donde los resultados no parecen muy halagüeños para las izquierdas. Las fuerzas políticas usarán la fórmula de la coalición Unidas Podemos por primera vez en la comunidad.