Un ex de Cs se suma a la candidatura de un partido uniprovincial en Castilla y León​

Palencia Existe no es el único partido provincial que se presenta a las elecciones de Castilla y León, ahora competirá junto a Centrados Segovia. Este partido, que fue el cuarto más votado en los comicios municipalistas y autonómicos de 2019 en la provincia, tiene como cabeza de cartel a Santiago Gancedo.

Gancedo, antes de estar en Centrados, fue compromisario por Segovia en el último congreso de la corriente ‘Ciudadanos eres tú', encabezada por el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. Sin embargo, dejó el partido por "la política errática" que estaba "echando aguas por todos lados".

Tanto Palencia Existe como Centrados Segovia son partidos que pese a ser provinciales, no forman parte de la plataforma España vaciada, como si lo hacen Soria, Salamanca, Palencia (Palencia España vaciada) y Burgos. Gancedo ha declarado a El Periódico de España: "Me molesta mucho que nos llamen España vaciada, no creo que tengamos que decir eso. Somos el mundo rural, con muchas diferencias con respecto a las ciudades".

Centrados, una escisión de UPYD, gobierna en 13 ayuntamientos de la provincia

La formación segoviana gobierna en 13 municipios, obteniendo más representación que Vox, Podemos e Izquierda Unida. El cabeza de cartel cree que los partidos provincialistas "van a hacer mucho por cada una de las regiones y van a beneficiar a toda Castilla y León".

Centrados Segovia, también conocidos únicamente como Centrados, es un partido político que nació en 2018 como una escisión de UPYD. La formación, como su propio nombre indica, tiene una ideología centrista y trabaja "por y para los segovianos".