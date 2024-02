El edificio de València se promocionaba con "fachadas de innovador material de aluminio"

La promotora de los dos edificios incendiados en el barrio de Campanar de València que ha dejado hasta el momento cuatro personas fallecidas, destacaba en su vídeo promocional que tenía "fachadas revestidas de un innovador material de aluminio".

En el vídeo de la promotora se explicaba que se trataba de dos edificios "vanguardistas y singulares unidos por un espectacular ascensor panorámico", con la "máxima calidad" en los materiales de construcción, con modernas instalaciones y "rigurosos controles de calidad durante todo el proceso de edificación".

El arquitecto y diputado socialista en Les Corts David Calvo ha señalado en su cuenta de X que en ese vídeo de hace 17 años de la promotora "se olvidaron de decir que cada panel solo tenía 0,5 milímetros de aluminio, frente a 5 milímetros de polietileno macizo".

La vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de València (Cogitival) y especialista que peritó el edificio que se incendia aún este jueves en València, Esther Puchades, atribuyó la voracidad de incendio al revestimiento de poliuretano que se proyectó en la fachada.

En declaraciones a la televisión pública valenciana À Punt, Puchades explicó que bajo las piezas de aluminio colocadas en la fachada del edificio hay poliuretano, un producto "totalmente inflamable, que es lo que ha provocado la expansión de las llamas en menos de media hora".

"[Cuando se construyó el edificio siniestrado no estaba tan extendida la mala fama del poliuretano. Hoy no se utiliza, al menos no de esa forma", manifestó esta especialista en alusión a un material que ha provocado grandes incendios en edificios en los últimos años, como el de la torre Grenfell de Londres en 2017.

Preguntada por si sabe si hay otros edificios en la ciudad construidos con elementos similares, apuntó que lo desconoce pero que es posible, y señaló la conveniencia de revisar este tema "por la seguridad de las personas".

En el cénit del 'boom' inmobiliario

El edificio fue levantado en 2008 como parte de una promoción de lujo con la pretensión de vender las viviendas a 6.000 euros el metro cuadrado. Era el cénit del boom inmobiliario y se había levantado un barrio entero de complejos con piscina y creado la marca Nou Campanar, según ha publicado el periódico Las Provincias.

"Cuando vimos los precios de Fbex todos pensábamos que estaban locos, que el boom no daría para tanto", comentaba un comercial de una promotora nacional con peso en la Comunitat a Las Provincias en 2009.

Al final, esta promoción, financiada por Banesto, acabó siendo entregada al banco a cambio de la deuda contraída ante la imposibilidad de vender estos pisos, recoge el rotativo valenciano.

El barrio se hizo conocido por su falla Nou Campanar, ya desaparecida pero que durante varios años seguidos se alzó con el primer premio de la Sección Especial, tras inversiones millonarias en sus monumentos por parte de su fundador, el constructor Juan Armiñana, recoge Efe.

Situado en el límite de València con Mislata, cuenta con varios centros comerciales, como Nuevo Centro o Hipercor; está cerca de varios hospitales, como el Arnau de Vilanova o el Nou d'Octubre, y dispone de varias zonas verdes, como el inicio del jardín del Turia -el enorme cauce verde sobre el antiguo lecho del río, desviado desde antes de la entrada a la ciudad para evitar inundaciones- o el Parque de Cabecera.