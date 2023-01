EEUU culpa a un grupo radical ruso de las cartas bomba y el Gobierno español guarda silencio

Funcionarios anónimos de Estados Unidos han señalado a un grupo supremacista blanco con sede en Rusia como el responsable de la campaña de cartas bomba que fue llevada a cabo a finales de noviembre y principios de diciembre del pasado año.

Las misivas llegaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la Embajada de Ucrania en España –en la que resultó herido un trabajador– y a la empresa de armas Instalaza, situada en Zaragoza. Es una de las compañías cuyo material militar es enviado a las fuerzas ucranianas para hacer frente a las tropas rusas.

El grupo en cuestión se denomina Movimiento Imperial Ruso, según señalan estos cargos oficiales a The New York Times. Esta organización posee miembros y grupos asociados por toda Europa. Además, dispone de centros de entrenamiento militar en la ciudad rusa de San Petersburgo, según los funcionarios de EEUU.

Estas mismas fuentes han barajado la posibilidad de que este grupo tenga vínculos con las agencias de inteligencia rusas, especialmente con el Departamento Central de Inteligencia (por sus siglas en inglés, GRU), descrito por estos cargos como una de las oficinas de inteligencia más "agresivas" de Moscú. Algo que preocupa a los trabajadores estadounidenses, ya que esta organización está definida por Departamento de Estado de EEUU como una organización terrorista que opera a nivel global.

El papel de Putin, según los funcionarios

De hecho, han apuntado que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha proporicionado a su agencia de inteligencia militar mayor flexibilidad para efectuar operaciones encubiertas en Europa. No obstante, los investigadores no han conseguido demostrar una implicación directa del Kremlin en la campaña de cartas bomba.

La intención es sembrar el miedo ante posibles ataques terroristas, según estas fuentes

Los funcionarios han indicado que miembros del Movimiento Imperial Ruso han estado en España mientras que la Policía ha rastreado sus vínculos con organizaciones de extrema derecha en nuestro país. Los empleados públicos han explicado que la intención es sembrar la idea de que Rusia puede llevar a cabo ataques terroristas en toda Europa, especialmente en las capitales de los países que están ayudando a Ucrania contra la invasión rusa.

El medio citado recoge que, en los últimos años, el grupo ha llevado a cabo acciones encubiertas "audaces y letales con impunidad". Los oficiales rusos involucrados forman parte del 161º Centro de Entrenamiento de Especialistas de Propósito Especial, con sede en Moscú.

A pesar de todo, el Gobierno de Sánchez aún no se ha pronunciadao y la Embajada de España en Washington ha guardado silencio tras rechazar hablar sobre esta investigación del The New York Times. Por su parte, Fiona Hill, directora sénior para Europa y Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en la administración Trump, ha manifestado que la mayoría de este tipo de organizaciónes "están vinculadas a la inteligencia rusa". Ha explicado que estos grupos actúan como una "fachada" de estos servicios.