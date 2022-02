El número uno de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha confirmado este lunes en rueda de prensa que esta opción política de la España Vaciada concurrirá a las elecciones generales después del éxito obtenido en los comicios autonómicos de Castilla y León, en los que ha sido la fuerza más votada en su provincia con el 42,5% de los votos, superando con holgura al bipartidismo.

La agrupación de electores, que ha irrumpido en las Cortes con tres procuradores, ha tendido la mano al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, pero "hablando de programa y con un compromiso vinculante". "Será interesante ver cuál es el grado de compromiso que tiene el PP con su propio programa", ha señalado Ceña.

Previamente, en una entrevista en la Cadena Ser, el cabeza de lista ha asegurado que "es difícil de contemplar" que apoyen un gobierno de la Junta en el que entre Vox, ya que la extrema derecha empezó la campaña electoral "ignorando" a su agrupación de electores, "después la insultó gravemente" y "lo siguiente que hizo fue rechazar uno de los ejes fundamentales" que llevan en su programa y que es la fiscalidad diferenciada.

Y es que, este asunto es un "leitmotiv" para la fuerza política que representa, por lo que no renunciarán a ello. "Habría que ver, que se manifestara sobre todas estas cuestiones y sobre el respeto a los Derechos Humanos", ha apostillado. No obstante, ha insistido en que hablarán con el vencedor de las elecciones. "No hemos llegado aquí para no hablar con nadie", ha aseverado.