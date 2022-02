Tras 20 años como movimiento ciudadano, Soria ¡YA! irrumpe en las Cortes de Castilla y León al lograr tres procuradores en los comicios celebrados este domingo. La agrupación de electores, cofundadora de la España Vaciada junto a Teruel Existe, ha sido la única opción de esta coordinadora en conseguir un pase al parlamento autonómico, ya que las otras cuatro candidaturas se han quedado sin representación.

Desde la convocatoria de las elecciones anticipadas, esta opción política entraba en todas las quinielas, a diferencia del resto de papeletas de la España Vaciada de Salamanca, Palencia, Valladolid y Burgos, cuya entrada en las Cortes se recogía solo en algunas encuestas.

Lejos de la expectativas creadas en torno a la España Vaciada, vista por el PP como un peligro y por el PSOE como una oportunidad para pactar, su entrada en las Cortes se podría calificar de tímida si se tiene en cuenta que no se ha alcanzado su principal meta, la de formar grupo parlamentario propio (se necesitan, al menos, cinco procuradores).

Asimismo, en virtud de los resultados, que depositan el peso de la gobernabilidad en la ultraderecha al no haber logrado el PP de Alfonso Fernández Mañueco una holgada mayoría, los tres escaños no serán a priori decisivos en los pactos postelectorales, por lo que no tendrán la llave del futuro gobierno de la Junta. En todo caso, Mañueco ha adelantado su predisposición de "dialogar con todos los grupos" a pesar de calificar a formaciones como ¡Soria YA! de "plataformas de Sánchez".

Cambio de paradigma en Soria

Si bien, al igual que Teruel Existe en las elecciones generales de 2019 (logró obtener un diputado), los tres escaños de Soria ¡YA! suponen un nuevo paso adelante para la coordinadora (aglutina a 160 plataformas que representan a 28 provincias de 12 comunidades autónomas) de cara al ciclo electoral que está a la vuelta de la esquina.

También, en lo que a Soria ¡YA! se refiere, este resultado cambia por completo el paradigma en su provincia al lograr desbancar con mucha diferencia al bipartidismo con más del 40% de los votos, mientras que los conservadores y los socialistas han quedado en tablas con solo un procurador. Muy lejos, por ejemplo, de los resultados obtenidos en las anteriores elecciones en las que los de Luis Tudanca lograron tres diputados y los populares dos.

"Hemos sumado más que el segundo y tercero juntos. Esperamos estar a la altura. Ahora empieza una tarea más dura que la que hemos hecho hasta ahora. Vamos a llevar la voz de Soria a la Junta y a las Cortes. Nos van a tener que oír", ha señalado Ángel Ceña, número uno de la candidatura que se ha convertido en la gran triunfadora de la noche electoral.

Asimismo, ha recalcado que el resultado supone "un toque de atención muy importante a PP y PSOE", ya que los sorianos han dicho a estas fuerzas que "estaban haciendo las cosas mal, que estamos hartos de mentiras y promesas incumplidas, y que ahora es momento de cambiar la política y cumplir con los ciudadanos".

UPL sube a tres procuradores

Previamente, el número tres de la lista, Toño Palomar, ha valorado: "Hemos visto que se ha votado con la ilusión de todos los sorianos. Se ha visto el descontento hacia nuestro políticos y se ha votado con ilusión y ganas de cambio". También, ha detallado que "no pondrá ningún veto a ninguna formación", en referencia la ultraderecha, aunque ha añadido que "no pactará con quien esté fuera de la Constitución y no respete los derechos fundamentales".

Del lado de los partidos localistas, también ha sido una buena noche para Unión del Pueblo Leonés, que ha logrado tres diputados, dos más que en las elecciones de 2019 y a solo uno de PSOE y de PP. Por su parte, Por Ávila (XAV) mantiene su presencia en las Cortes al lograr un diputado.