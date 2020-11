Inés Arrimadas ha anunciado que Ciudadanos concurrirá en solitario a las elecciones en Catalunya. La líder de Cs ha descartado llevar a cabo una coalición electoral con socialistas y populares catalanes de cara a las elecciones del próximo febrero pese a que los naranjas llevan meses insistiendo en esta "vía constitucionalista". El 'no' de Pablo Casado ha sido el detonante de esta decisión acordada por la Ejecutiva de Cs. "Todos los catalanes hemos visto que el PSC quiere un tripartito y el PP quiere sacar seis o siete diputados en vez de cuatro", ha lamentado Arrimadas en rueda de prensa tras el Comité.

"Nosotros hicimos una propuesta ganadora, ilusionante, que podría ser un revulsivo para el constitucionalismo", ha añadido, pero ha lamentado las palabas del líder del PP, que este lunes ha cerrado la puerta este lunes a confluir con Cs de cara a unas futuras elecciones: "Estamos en otra etapa", ha dicho el conservador en una entrevista en la Cope. "Estamos acostumbrados a que el PP y el PSC nos dejen tirados", ha sido la respuesta de la líder naranja.

La presidenta de Cs también ha criticado que desde Unidas Podemos se quiera sumar a ERC y Bildu para que participen en la renovación del Poder Judicial, como ha revelado Público. Arrimadas ha señalado que si ya es "malo" que PP y PSOE "quieran repartirse a los jueces" es "peor" que lo hagan con los que quieren "destruir" este país. "A nosotros que ni nos llamen para repartirse a los jueces".

Arrimadas no da por rotas las negociaciones de los PGE

Además, Arrimadas no da por rotas las negociaciones presupuestarias con el Ejecutivo, pero asegura que "si mañana se votaran los Presupuestos Generales, como no tienen las líneas naranjas, votaríamos que no". Una de sus condiciones fue que no se incluyera en la ley de educación la enmienda pactada por los partidos de Gobierno junto a ERC para que el castellano deje de figurar como lengua vehicular en la enseñanza y que enmarca esta cuestión en los estatutos de las comunidades.

La ministra de educación, Isabel Celáa, ha asegurado en diversas ocasiones que no hay ninguna intención de "desalojar al castellano de las escuelas", como profetizan de manera recurrente desde la derecha, sino "blindar la inmersión lingüística" en Catalunya. Lo cierto es que el texto solo añade que las administraciones educativas deberán controlar que al final de la enseñanza obligatoria exista un "dominio pleno" del castellano así como de la lengua cooficial que haya en su comunidad.

A juicio de Arrimadas la ley aprobada la pasada semana en el Congreso - y que todavía debe pasar el trámite en el Senado- es un "ataque a la concertada y a la escuela especial" y ha anunciado que si finalmente "se aprueba tal y como está" su grupo la llevará al Tribunal Constitucional -aunque Cs no tiene los 50 escaños necesarios para hacerlo- y también al Defensor del Pueblo y a Europa. "La ley educativa no puede ser una contrapartida por un puñado de votos", ha zanjado. "Es un fracaso a la meritocracia", ha sido otra de sus valoraciones.