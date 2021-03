El debate ya se ha instalado en el seno del PSOE madrileño sobre quién deberá ser el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid si, finalmente, hay elecciones el próximo 4 de mayo, y hay un apoyo creciente para que Ángel Gabilondo vuelva a ser el cabeza de lista.

Según fuentes consultadas, la inmensa mayoría del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea quiere que Gabilondo vuelva a ser su candidato, y una importante parte del PSOE de Madrid también consideran que es la mejor opción en estos momentos.

En el PSOE de Madrid están escarmentados ya de los fracasos de experimentos con candidaturas "sorpresas" a la Comunidad y al Ayuntamiento, y creen que intentar una nueva "operación Illa" con un miembro del Gobierno no garantiza ningún éxito electoral, ni se dan las mismas circunstancias.

Entre los que apuestan por Gabilondo, no convence el nombre de Margarita Robles, ni otros ministros que se han barajado en las quinielas como Reyes Maroto o Fernando Grande-Marlaska.

Pero sí hay casi unanimidad cuando se pregunta por otro nombre del que se habla en las filas del PSOE madrileño desde el anuncio de las elecciones: el de la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Hay que recordar que el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ya le ofreció ser candidata por el Partido Socialista o hasta insinuó que podía hacerlo por una agrupación de formaciones de izquierda sin las siglas del partido, pero Carmena lo rechazó tajantemente.

En el PSOE de Madrid se apunta que Ferraz está haciendo cualitativos de los posibles candidatos. Pero creen difícil que encuentre uno que mejore mucho los resultados que podría obtener Gabilondo, salvo con el nombre de Manuela Carmena, "porque nosotros también conocemos encuestas y sabemos la alta valoración que tiene la ex alcaldesa en Madrid", afirmó un diputado socialista.

Para los dirigentes consultados por Público no merece la pena tensionar al partido para hacer un cambio de candidato que no suponga un cambio significativo en la tendencia de voto. "Lo de Illa es difícil encontrarlo en Madrid, salvo con Carmena", insisten.

Cierre de filas con Gabilondo

Pero, salvo que Carmena vuelva a irrumpir en la escena política (lo que rechazó la última vez) hay casi un cierre de filas con el nombre de Gabilondo como candidato para mayo.

Uno de los argumentos que se esgrime a su favor es que si dieran los números que impidieran que Isabel Díaz Ayuso volviera a gobernar en solitario o con el apoyo de Vox, Gabilondo tiene un perfil más pactista con las fuerzas políticas madrileñas que cualquier otro posible candidato o candidata. Es evidente que el portavoz socialista no genera ningún rechazo ni en Más Madrid, ni en Unidas Podemos; y no sería un candidato al que no pudiera apoyar Ciudadanos.

Pero, además, se considera que el periodo de Gobierno no llegará a dos años (por ley, volverán a celebrarse elecciones en la Comunidad de Madrid el último domingo de mayo de 2023), por lo que presentar un nuevo candidato en las elecciones que no lograra la Presidencia de la Comunidad volvería a plantear una crisis interna interna y de liderazgo. "Porque si Gabilondo ahora no lo logra, estaría ya claro que no volvería a ser el candidato en 2023", dice con toda sinceridad un miembro de la dirección del partido en Madrid.

Distintos diputados consultados por Público de la Asamblea madrileña quieren dar la batalla porque Gabilondo vuelva a ser candidato, y veteranos dirigentes del PSOE madrileño que siguen controlando importantes agrupaciones en Madrid creen que el rector debe ser el cabeza de lista de nuevo.

"No me parecería mal que fuera él", "Antes que Robles, prefiero a Gabilondo", "No queremos que se saquen de la manga más mirlos blancos". Así se manifestaron varios dirigentes consultados de distintas familias del socialismo madrileño, que no quisieron revelar su identidad porque el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), José Manuel Franco; les ha pedido la máxima discreción sobre este asunto. Además, otros dirigentes de importantes agrupaciones de la ciudad de Madrid adelantaron a Público que si hay primarias, Gabilondo puede contar ya con sus avales.

No obstante, en el PSOE de Madrid se asume también que ahora el poder casi absoluto reside en Pedro Sánchez y que si el secretario general del partido quiere otra opción será difícil que haya una oposición interna, "aunque los socialistas madrileños siempre hemos sido muy rebeldes", recuerda un veterano dirigente.

Lo que sí piden los dirigentes socialistas de Madrid es que si finalmente hay elecciones se anuncie cuanto antes el nombre del candidato, y no se caiga en el enfrentamiento interno.