Sin un atisbo de autocrítica y sin aceptar preguntas de la prensa, Inés Arrimadas sigue defendiendo su proyecto pese al catastrófico resultado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, que pierde 26 escaños respecto a los comicios de 2019 y se queda sin representación. Hace 54 días gobernaban conjuntamente con Isabel Díaz Ayuso, pero la moción de censura finalmente frustrada en Murcia precipitó un adelanto electoral auspiciado por la conservadora.

Lejos de plantear dimisiones, como sí ha ocurrido en el caso de Pablo Iglesias -pese a mejorar el resultado de Unidas Podemos- la presidenta de Ciudadanos ha anunciado que su candidato en Madrid, Edmundo Bal, será el nuevo vicesecretario general de la formación junto con el periodista Daniel Pérez, responsable del área de comunicación. Bal ya ejerce como coordinador del grupo parlamentario en el Congreso y es también portavoz nacional del partido.

Arrimadas ha admitido que Cs obtuvo un "mal resultado" al lograr únicamente el 3,5% de los votos y no superar la barrera del 5%, necesaria para lograr representación. A renglón seguido ha justificado esos resultados escudándose en la polarización: "En esta campaña no hemos podido tener más que un debate, y que los protagonistas no han sido los debates ni las propuestas, sino los insultos", ha afirmado.

La dirigente de Ciudadanos, que ya acumula varias derrotas a sus espaldas, ha afirmado que la formación comenzó "una nueva etapa" hace un año. "Ahora que estamos en la fase final de la pandemia es el momento de relanzar el centro político en España, ese espacio difícil de defender pero absolutamente imprescindible", ha valorado. Un espacio que ha definido como "de concordia".



Asimismo también ha anunciado que la Ejecutiva permanente de la formación visitará las 17 comunidades autónomas con el objetivo de "relanzar" el partido. "España es un país mejor con un proyecto como el de Ciudadanos", ha zanjado.