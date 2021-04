La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presumido de que ella atiende a todos los medios de comunicación, incluido a Público, pero jamás ha accedido a concedernos una entrevista. En unas declaraciones desde la Fundación Carlos Martín, ha afirmado: "Yo voy a todos los medios de comunicación, hoy mismo ha salido una entrevista en La Vanguardia, en Público, en El País, en La Ser. Estoy yendo a prácticamente a todos los medios de comunicación donde se puede", ha proseguido. Pero no es cierto.

Este medio se ha puesto en contacto hasta en tres ocasiones con el equipo de prensa de la presidenta madrileña en las últimas semanas para solicitar una entrevista. La primera petición por parte de Público se realizó el día 22 de marzo. Entonces su equipo contestó: "Anotado queda", y añadió que tenían que revisar el calendario para poder hacer frente al "sudoku de entrevistas".

Desde entonces se ha solicitado en otras dos ocasiones, la última este lunes tras las palabras de la presidenta madrileña, pero no hemos recibido respuesta. El Partido Popular también rechazó la petición de este medio para acudir a un debate organizado por Público TV que iba a ser moderado por la directora, Virginia Pérez Alonso. La formación conservadora no ofreció ningún candidato y se limitó a declinar la invitación.

Las declaraciones de Díaz Ayuso se han producido tras ser preguntada por su ausencia en el debate organizado por la Cadena Ser el pasado viernes, que finalizó prematuramente después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, pusiera en duda las amenazas de muerte recibidas por el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. "Lo que no estoy haciendo es participar en circos, y como no he estado en este circo no tengo que manifestarme al respecto", ha zanjado.