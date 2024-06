Encuesta | ¿Qué te parece la dimisión de Yolanda Díaz?

Tras los resultados obtenidos en las elecciones europeas, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha tomado la decisión de dimitir de sus cargos en el partido, aunque mantendrá su cargo en el Gobierno como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.



La dirigente gallega dejará de ser la coordinadora general del partido cuando todavía no se había desplegado orgánicamente en su totalidad. Díaz ha asegurado que "siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las que mejor sé hacer".