Yolanda Díaz dimite de sus cargos en Sumar tras los malos resultados del 9J

Yolanda Díaz dejará de ser la coordinadora general de Sumar, el proyecto político que ella misma impulsó y que todavía no había terminado de desplegarse a nivel orgánico en su totalidad. Según ha podido saber Público, y según ha confirmado posteriormente la propia Díaz, la dirigente gallega abandona su organización, aunque mantendrá su cargo en el Gobierno como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.

A través de una intervención por streaming este lunes, Díaz ha asegurado que "siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las que mejor sé hacer. La ciudadanía lo ha percibido, voces distintas me lo han ido diciendo. La política se dedicaba mucho mas a sí misma que a los problemas de la ciudadanía. Y tenemos que estar para solucionar los problemas de la gente, no de los partidos ni de los políticos".

En este contexto, ha proseguido, "la ciudadanía no se equivoca cuando vota, es siempre nuestra responsabilidad, sin duda, mi responsabilidad. Voy a hacerme cargo: he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar", ha anunciado la vicepresidenta.

El fin de esta dimisión, ha explicado, es el de abrir "un debate": "Con esta decisión abro el camino; es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente".

En este sentido, ha avanzado que centrará todos sus esfuerzos en su labor en el Ejecutivo como vicepresidenta en base a cinco objetivos prioritarios: la rebaja de los precios del alquiler; la reducción de la jornada laboral; la ampliación de los permisos retribuidos y la aprobación de una prestación universal por crianza; el despliegue de una reforma fiscal; y "asegurar la paz, parar el genocidio en Palestina y que Netanyahu rinda cuentas ante la Corte Penal".

"Ser una fuerza de gobierno"

"A esto me voy a dedicar y he pedido a Sumar que me acompañe. Creo con una enorme firmeza en la fuerza de la política, en la fuerza de gobernar y ser una fuerza de gobierno. Una fuerza que da certezas y esperanza. Estaré dedicada a esa labor y en ella me encontrarán siempre", ha concluido.

Su dimisión se produce a raíz de los malos resultados que esta coalición obtuvo el domingo en las elecciones europeas. Con algo más de 808.000 votos, Sumar sólo obtuvo tres escaños, quedó por detrás de Ahora Repúblicas (la coalición de las izquierdas soberanistas) y con sólo 9.000 votos de ventaja sobre la candidatura ultraderechista de Se Acabó La Fiesta. Podemos, con algo más de medio millón de votos, obtuvo dos asientos en el Parlamento Europeo.

Este resultado supone la desaparición de Izquierda Unida de las instituciones europeas (esta organización siempre ha tenido, al menos, dos escaños en Bruselas desde su nacimiento), después de una tensa negociación en la que Sumar relegó al candidato de IU, Manu Pineda, al cuarto puesto de la candidatura.

El domingo, tras conocerse los resultados, algunos de los partidos que conforman la coalición criticaron la estrategia seguida y pidieron un cambio de rumbo; los dirigentes de Más Madrid fueron los más críticos.

"El núcleo dirigente de Sumar debe asumir su responsabilidad en las decisiones que nos han llevado hasta aquí y replantearse su incapacidad para incorporar y respetar a las organizaciones con arraigo territorial y resultados sólidos en sus territorios", escribió Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño.