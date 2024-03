Sumar inicia su camino como organización para disputar la batalla ideológica a la derecha

A Yolanda Díaz no le han salido los planes tal y cómo los había planteado. Rara vez le sucede esto a nadie, y el caso de la vicepresidenta no es una excepción, ni siquiera para confirmar la regla. La construcción de Sumar estaba pensada como una receta a fuego lento que se iba a ir cocinando al margen de la vertiginosa vida política y con la ilusión como un motor sin lastres que empujara un proyecto que aspira a ser un actor fundamental en la próxima década.

El proceso de escucha con el que Díaz arrancó este camino fue una prueba de esa dinámica que apostaba por el largo plazo y por el paso lento, pero firme, en detrimento de las carreras ágiles y el trote desbocado. Sin embargo, Sumar, como todo, no se puede sacar de su contexto, marcado por la política atropellada en la que casi ningún tema parece tener más de un día (a veces, incluso unas horas) de vida.

Los procesos electorales irrumpieron en su camino, desde las municipales y autonómicas del 28M (antes, Andalucía y Castilla y León), hasta el anticipado 23J que dio una nueva legislatura (a priori más difícil e inestable que la anterior) al Gobierno de coalición. Con un último capítulo en Galicia, un territorio en el que el proyecto de la vicepresidenta no salió bien parado a causa, dijeron sus impulsores, precisamente de la falta de tiempo para levantarlo.

Este sábado, Sumar culmina una parte de ese camino emprendido por Díaz e inicia otra. La plataforma celebra su asamblea fundacional en La Nave de Villaverde (Madrid) para dar forma orgánica y estructural al proceso acumulado desde la escucha de la vicepresidenta y aunar en un mismo proyecto a partidos políticos y sociedad civil. La siguiente etapa culminará en otoño, cuando Sumar celebrará una asamblea constituyente en la que espera tener a sus federaciones territoriales desplegadas y en marcha.

El cónclave de este sábado tiene varias lecturas. La primera es la orgánica, por la que la plataforma de Díaz constituirá de manera formal una asamblea de inscritos que elegirán la ruta ideológica del proyecto y designarán una parte de los más de 100 miembros que compondrán el denominado Grupo de Coordinación, el máximo órgano de decisión entre asambleas, que elegirá posteriormente a la dirección de Sumar.

Una asamblea pacificada tras el acuerdo con los partidos

Los inscritos elegirán al 70% de este órgano, mientras que el otro 30% lo elegirán los partidos políticos adheridos a la plataforma. Durante los últimos meses, este reparto del Grupo de Coordinación ha sido un punto de conflicto entre Díaz y algunas organizaciones políticas que pedían una mayor representación o, incluso, un sistema de reparto diferente al de las cuotas.

Finalmente, se cerró un acuerdo para que esta cuota se mantuviera en el ámbito estatal, pero bajo la premisa de poder modificarla en aquellos territorios que tuvieran particularidades que lo justificaran (en Madrid, por ejemplo, la fuerza hegemónica es Más Madrid, mientras que en Andalucía es IU la que tiene una mayor implementación territorial). Además, los grupos territoriales deberán acordarse por consenso de

todas las partes; si no hay consenso, la candidatura será sometida a votación.

También se acordó reforzar mecanismos de transparencia y participación (como la creación de un reglamento para regular las consultas). Tras estas modificaciones al documento organizativo propuesto por el Grupo Promotor de Sumar, Díaz y los partidos celebran la asamblea de este sábado en un contexto pacificado.

Durante las últimas semanas, los afiliados al proyecto han debatido y remitido más de mil propuestas tanto al documento político (el que establece la hoja de ruta ideológica) como al organizativo de manera telemática y en más de 50 asambleas presenciales.

Esas propuestas han sido estudiadas e incorporadas, o rechazadas, por los miembros del Grupo Promotor, aunque las cinco más votadas por los inscritos llegan vivas a la asamblea para una nueva votación y podrían ser incorporadas (propuestas que tienen que ver con el municipalismo, la soberanía económica, la memoria democrática, la creación de un "espacio joven" dentro de Sumar y una enmienda para que una parte de las aportaciones que provengan de los territorios reviertan en los mismos territorios).

El ciclo electoral y la batalla ideológica

Tras la celebración de un plenario en el que se debatirán y votarán estas propuestas, se iniciarán una serie de ponencias y mesas redondas sobre distintos temas (Europa, el ciclo electoral, la movilización ciudadana...), y el cónclave concluirá con un acto de cierre que, en principio, clausurará Yolanda Díaz.

El objetivo de la asamblea de Villaverde, trasladan fuentes del espacio, es doble. Por un lado, se busca levantar un dispositivo que esté en condiciones de afrontar el ciclo electoral (las vascas, catalanas y europeas de este año, pero también las generales y el resto de citas con las urnas de los próximos años).

Por otro, se persigue afianzar un proyecto ideológico que pueda dar la batalla cultural a la derecha en la próxima década. En Sumar consideran que el progresismo lleva unos años resistiendo a la defensiva frente a una derecha al ataque que es capaz de instalar los marcos que le permiten ganar la mayoría de debates en la conversación y en la opinión públicas.

Desde el 15M y la irrupción de Podemos, la izquierda transformadora, defienden, no es capaz de lograr que la derecha se encasille en sus marcos y debates (donde las fuerzas progresistas tienen ventaja), lo que a su juicio explicaría parte del retroceso que viven tanto en España como en Europa, frente al avance de la ola reaccionaria.

El proyecto ideológico de Sumar pasa por disputarle a la derecha conceptos como el de "libertad": "La libertad entendida no como lo que puedes hacer dentro de los límites que te fijan el Estado o las instituciones, no contra los otros, que es lo que defiende Ayuso; sino como una libertad que no puede existir sin igualdad, una libertad que no esté condicionada, como propone la derecha, por el dinero del que uno dispone, una libertad no contra los otros, sino con los otros", aseguran desde la organización.

Sumar quiere disputarle el concepto de "libertad" y el "deseo" a la derecha

También por disputarle "el deseo" a las derechas: "Tenemos que ver qué cosas deseables tienen un recorrido de izquierdas. La ampliación de los permisos de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas no sólo es una buena política social porque gana derechos, es deseable para las personas. La reducción de la jornada no sólo es un avance laboral, sino que tiene que ver también con que todo el mundo quiere salir una hora antes de su trabajo, es deseable", trasladan.

Sumar inicia su construcción ideológica y organizativa este sábado con la vista puesta en el presente (el ciclo electoral que arranca con las elecciones vascas en abril) y en el futuro (la batalla cultural con la derecha en la próxima década).