Sumar celebrará su asamblea fundacional el 23 de marzo, según ha anunciado su líder, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este domingo durante un acto celebrado en Madrid.

"Sumemos nuestros futuros porque la gente nos está esperando y para esto hoy lanzamos nuestra asamblea fundacional de Sumar para el 23 de marzo", ha avanzado la vicepresidenta en el Teatro Goya, espacio en el que ha presentado al denominado "grupo promotor" de su proyecto, una suerte de consejo transitorio hasta la constitución formal del partido.

Al teatro han entrado 500 personas (el aforo total del recinto) y otras 400 se han quedado fuera. La vicepresidenta segunda ha salido para dirigir unas palabras a los asistentes que finalmente no han podido entrar.

Entre los nombres destacados del grupo promotor de Sumar están la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y diputada de los comuns, Aina Vidal; el ex líder de Podemos en la Comunidad de Madrid y teniente de alcalde de Alcorcón, Jesús Santos; o el exalcalde de Rivas y dirigente de Izquierda Unida, Pedro del Cura.

Además de Díaz, han intervenido el resto de ministros de Sumar del Gobierno (Mónica García, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Sira Rego), la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot; y el periodista y escritor Bob Pop.

La vicepresidenta ha anunciado que "toca dar un paso" y después de "lograr el primer objetivo, que era formar parte del Gobierno, ahora hay que echar raíces para cambiar la vida de la gente".

Grupos territoriales

"Sumar no es una ministra de Trabajo; no son cinco magníficos ministros y ministras. Sumar es mucho más que todo esto, tiene que ser más que los millones de votos que obtuvimos porque no son suficientes. Necesitamos, y eso es lo que lanzamos hoy, raíces profundas para cambiar la vida de cada rincón de nuestro país", ha defendido Díaz.

Antes del acto, los miembros del denominado grupo promotor han mantenido una primera reunión con el objetivo de inaugurar su actividad. "Queremos echar raíces y, para ello, damos un paso al frente con nuestro Grupo Promotor y desplegando los Grupos Territoriales para que la ciudadanía se implique más y mejor", trasladan desde la plataforma.

Durante el acto ha tenido un papel muy importante el genocidio del Gobierno de Israel en Gaza; en este sentido, ha estado presente la embajadora de Sudáfrica en España, Sankie Mthembi-Mahanyele, después de que Sudáfrica haya pedido llevar al Ejecutivo de Netanyahu a la Corte Penal Internacional.

"Nuestro país quiere que se acabe la barbarie, el genocidio en Gaza, que se respeten los derechos humanos. Vamos a pelear hasta conseguirlo", ha dicho la líder de Sumar. Díaz también se ha referido a la votación de los decretos del Ejecutivo que tuvo lugar el miércoles en el Congreso de los Diputados (celebrada en el Senado).

"Amigas, el subsidio por desempleo no es la prestación pública por desempleo, es el subsidio de los que no tienen nada. Los del no han priorizado intereses ajenos a la vida de la gente", ha denunciado la ministra de Trabajo, que ha valorado de manera positiva la subida del SMI.

Las primeras medidas de los ministros de Sumar

Bustinduy ha valorado que la próxima semana se lleve al Congreso la reforma de la Constitución para eliminar el término "disminuidos" del texto. "No es un simple cambio nominativo, es la primera reforma de la Constitución en un sentido social y una conquista de colectivos y familias", ha señalado el ministro de Derechos Sociales.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha pedido un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza: "Ponemos en marcha todas las medidas parar un genocidio en directo: la ruptura del acuerdo de asociación con Israel y apoyar los procedimientos judiciales para acabar con esta limpieza étnica".

Urtasun ha condenado la censura y supresión de actos culturales en los ayuntamientos en los que gobiernan el PP y Vox, como el festival Periferias en Huesca o la retirada de la subvención económica del premio de Poesía Miguel Hernández de Orihuela.

Mónica García ha defendido las medidas adoptadas por parte del Ministerio de Sanidad en las últimas semanas (antitabaco, las autobajas médicas en los tres primeros días o la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios): "No sé si son pocas las competencias del ministerio, pero sí son muchas las personas que hoy están protegidas por una mascarilla".