Plurinacionalidad, "feminismo de mayorías" y ecologismo, los ejes sobre los que Sumar quiere construirse para enfrentar a la derecha

Sumar ya tiene un esqueleto sobre el que sostener el proyecto político que los de Yolanda Díaz quieren desplegar durante 2024, en torno a ejes como la plurinacionalidad, el "feminismo de mayorías" y el ecologismo. Los grupos Promotor y Ejecutivo han elaborado las ponencias de los documentos político y organizativo que dan forma a la organización, y que desde este jueves son públicos en su página web. Ahora se abre un periodo el que la ciudadanía podrá aportar sus consideraciones, como ya sucedió en el denominado proyecto de país el pasado año.

La ponencia política, coordinada por Íñigo Errejón y Marta Lois, fija los ejes y el ideario que deben orientar la estrategia de Sumar en el próximo ciclo político. El documento sitúa a este proyecto como el necesario promotor o la herramienta principal de una cuarta ola de transformaciones democráticas que recoge el legado, las victorias y los fracasos de otras etapas transformadoras en España (la II República y la guerra; la lucha contra la dictadura franquista y la transición; y el hartazgo popular y el proceso de cambio motivados por la crisis financiera y por movimientos como el 15M).

De esta manera, se señala que si Sumar ha servido en este tiempo reciente al objetivo de mantener las victorias democráticas mínimas en un contexto de ola reaccionaria, el futuro próximo pasa por pasar a la ofensiva en base a movimientos transformadores como el feminismo o el ecologismo. "Defendimos con éxito la democracia mínima frente a los reaccionarios, ahora nos toca liderar la expansión democrática en España", reza el texto.

Uno de los ejes de este proceso es entrar de lleno en la batalla con la derecha por el concepto de libertad, sobre el que los movimientos más reaccionarios han construido sus discursos y sus victorias (más allá de lo electoral).

"Solo se avanzará socialmente (...) si se disputan culturalmente los resortes movilizadores de las derechas; si se da la batalla cultural al mismo tiempo que la económica y social. Esto quiere decir que si el desgaste de la democracia, la relativización de los Derechos Humanos y la resistencia a las políticas transformadoras se acometen desde la libertad, su defensa debe hacerse también desde la reivindicación de la libertad como principio rector", recoge la ponencia.

Disputarle a la derecha el concepto de libertad

El objetivo pasaría por resignificar este concepto y ayudar a generar un nuevo sentido común en torno a la idea republicana de libertad: "Frente a la ideología neoliberal que opone libertad y democracia porque concibe la libertad como una experiencia sostenida por la propiedad y el poder adquisitivo, la tradición republicana en la que se inscribe Sumar sabe que la libertad prospera y los proyectos de vida individuales y colectivos florecen cuando la democracia es fuerte".

"La democracia va más allá de unos procedimientos electorales y se convierte en una cobertura institucional de cuidado y protección que, repartiendo y compartiendo la riqueza común, garantiza a todas las personas su independencia material. Y, por tanto, su derecho a construirse un proyecto de vida propio y sin miedo, caminando sobre la red de seguridad que aporta una comunidad, que es la mejor garantía para desplegar sus máximas capacidades", añade el texto.

La ponencia menciona casos de utilización del concepto de libertad bajo la lógica neoliberal, como el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid o el de Javier Milei en Argentina. El documento recupera algunas ideas contenidas en la estrategia original de Podemos en 2014 y 2015, como la necesidad de la "transversalidad" o la construcción de un sujeto político de "los de abajo" frente a "los de arriba" en una lucha entre privilegios y derechos.

En el ámbito territorial, el documento apuesta por un modelo "inspirado en el federalismo y en el confederalismo" y que reconozca la plurinacionalidad, y por un "feminismo de mayorías y antipunitivista": "No hay emancipación de las mujeres sin reformulación de lo que significa ser un hombre, ni la habrá si no nos preocupamos por los derechos de las personas migrantes, si no buscamos radicalmente la dignidad en la vulnerabilidad o si no ponemos en el centro las violencias vinculadas a un injusto reparto y distribución de la economía, del poder y de la libertad en sí misma", recoge el texto.

En la ponencia organizativa, coordinada por Paula Moreno y Lander Martínez, se establece una propuesta de construcción de una organización federal que logre maridar la coalición de partidos que se constituyó para el 23J con el "movimiento ciudadano" que Yolanda Díaz trató de poner en marcha con el denominado proceso de escucha.

Una estructura federal, la organización de organizaciones

"Sumar escapa del modelo hipercentralista y vertical de las organizaciones y apuesta por una estructura federal, que traduzca nuestra idea de plurinacionalidad a la propia organización y que se haga cargo, también, de la España olvidada y del reequilibrio territorial. Eso implica promover una organización de organizaciones, una voz de voces y la autonomía territorial suficiente y la corresponsabilidad con el proyecto común para garantizar dicha lógica federal", se apunta en la ponencia.

El documento señala a las primarias como la herramienta de toma de decisiones internas en Sumar: "Una gestión democrática y

compartida de nuestro proyecto que debe basarse en las primarias para la elección de la representación electoral y en la más amplia participación y acuerdo colectivo para la toma de decisiones estratégicas", reza.

En este sentido, y como ya recogían (en parte) los estatutos registrados por los de Díaz en el Ministerio del Interior bajo el nombre de Movimiento Sumar, se establecen una serie de categorías para los militantes y simpatizantes, y una estructura interna.

La militancia se divide entre inscritas, miembros, voluntarias y amigas, en función del grado de vinculación al proyecto. Las inscritas son simpatizantes, tienen que ser mayores de 16, pueden participar en debates pero no votar en los procesos; los miembros pagan cuota y pueden votar en los procesos de las asambleas; y los voluntarios son inscritos que quieren colaborar en campañas o acciones específicos.

Las amigas tendrán un reglamento propio, y se definen como "personas inscritas no miembros que quieren desarrollar el proyecto de Sumar de forma autónoma y distribuida, en el marco de las iniciativas y acciones de Sumar, pero sin relación con la estructura territorial o sectorial de Sumar. Para este desarrollo, Sumar dotará a estos grupos de herramientas, recursos y repertorios de acción, así como apoyo y seguimiento".

Una asamblea, un grupo de coordinación y una dirección

Respecto a la estructura, Sumar contará con una Asamblea General (el máximo órgano de decisión, compuesto por los miembros que pueden votar), un Grupo de Coordinación (el máximo órgano de decisión entre asambleas) y un Grupo Ejecutivo (la dirección).

El Grupo de Coordinación estará compuesto por un máximo de 110 personas. 76 personas miembros de Sumar siempre de forma paritaria, elegidas en Asamblea General y entre las que se encontrarán siempre la Coordinación General y los miembros del Grupo Ejecutivo. 33 representantes en total de los partidos políticos que formen parte del proyecto Sumar, siempre de forma paritaria, designados bajo las fórmulas correspondientes en cada organización política.

Y de forma puntual, cuatro personas miembros de SUMAR elegidas por sorteo específico para cada sesión deliberativa, de forma paritaria, con voz pero sin voto. La dirección o Grupo Ejecutivo tendrá coordinador general; Portavocía; Comunicación y Diseño; Secretaría Técnica y Comunicación Interna; Feminismos e Igualdad; Análisis Político y Discurso; Coordinación Institucional; y Organización, Movilización y Extensión.

El 23 de marzo Sumar celebrará una "asamblea fundacional" para arrancar el proyecto y en otoño, la "asamblea constituyente" que desplegará de manera definitiva estas estructuras. Además, a finales de año, la organización tiene previsto celebrar asambleas territoriales para desplegarse en las distintas autonomías desde "el reconocimiento y el respeto a la presencia y arraigo de los partidos en el ámbito

territorial-nacional" que participan en Sumar.