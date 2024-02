Sumar, tras su debacle en Galicia: "Nos ha faltado tiempo y explicar que necesitábamos no concentrar el voto"

Sumar y Podemos, principales damnificados de la noche electoral gallega del domingo, han hecho balance este lunes de su descalabro (Los de Yolanda Díaz no han llegado al 2% de los votos y los de Ione Belarra no han alcanzando el 0,5%). Los análisis han sido distintos en cada caso, pero han coincidido en achacar l mal resultado a la "falta de tiempo" para construir sus proyectos en el territorio.

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reconocido que el de este domingo es "un mal resultado": "Es una mala noche, no vamos a eludir responsabilidades; nos esperábamos otro resultado y no hemos sido capaces de entrar en el Parlamento gallego en nuestro primer intento", en referencia a la primera vez que Sumar se presentaba como marca electoral en Galicia.

A juicio del portavoz, el resultado se puede achacar a que Sumar "ha llegado tarde" a su construcción como proyecto político en el territorio, y a que "no hemos sabido explicar" que era necesario "expandir el voto" entre las fuerzas progresistas y no concentrarlo sólo en un BNG que, pese a su fortaleza, no ha podido arrebatarle la mayoría absoluta al Partido Popular.

"Nos ha faltado tiempo; era importante expandir el voto, ampliarlo y no concentrarlo (en el BNG) para posibilitar el cambio en Galicia. Hay que hacer un análisis de lo ocurrido porque Sumar es un proyecto con mucho futuro que va a cambiar la sociedad española", ha afirmado Urtasun.

En su opinión, los malos números de la izquierda alternativa no se pueden achacar a una campaña en clave estatal en la que se haya podido poner el foco en elementos como la negociación de la amnistía: "Si la amnistía hubiera condicionado la campaña, el BNG no hubiera sacado el resultado que sacó", ha defendido.

El análisis de Podemos

Para Podemos, el factor de la amnistía sí que ha podido tener peso en su resultado electoral: "Hay que hablar de las preocupaciones que afectan a la ciudadanía; que llevemos seis meses hablando de la amnistía no favorece. Hay que hablar de vivienda, servicios públicos, precio de los alimentos...", ha dicho Pablo Fernández, portavoz y secretario de Organización de Podemos.

El dirigente de la formación morada ha defendido la necesidad de "levantar un proyecto de la izquierda transformadora que sea capaz de movilizar al electorado progresista".